Почти 135 млрд рублей получит сфера образования Кубани

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел ежегодное августовское совещание научно-педагогической общественности региона, посвященное началу учебного года.

Серьезный рывок

На Кубани с 2015 года построили и ввели в эксплуатацию 66 школ, напомнил глава региона. Еще девять планируется закончить до конца этого года. Несмотря на ускорение темпов возведения социальных объектов, порядка 200 тысяч детей все еще будут учиться во вторую смену.

- Мы должны создать комфортные условия обучения для всех школьников, как в городах, так и в сельской местности. Решить вопрос с дефицитом мест помогают федеральная поддержка, реализация нацпроектов и краевых программ. Благодаря им до конца 2024 года в регионе построим еще 29 новых школ, – сказал Вениамин Кондратьев.

На финансирование системы образования Краснодарского края в этом году выделено порядка 135 млрд рублей, добавил глава региона. Это на 23 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

Заместитель главы региона Анна Минькова уточнила, что в Краснодарском крае значительно возросло количество учеников. В первую очередь, это связано с миграционным приростом, который наблюдался в последние годы. В частности, в школы в этом учебном году будут ходить около 760 тысяч детей.

- За это время Краснодарский край смог сделать серьезный рывок – ввести 43 тысячи новых школьных мест. Такую динамику важно сохранять. Потому что сегодня только в Краснодаре необходимо еще 70 тысяч мест, в Сочи – 25 тысяч мест, – сказала Анна Минькова.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Увеличение финансирования

В этом году, отметил Вениамин Кондратьев, в регионе в два раза увеличилось финансирование работ по капитальному ремонту школ, объем которого достиг порядка 2,9 млрд рублей. За эти средства привели в порядок более 800 образовательных учреждений.

Подобные показатели связаны с активным участием муниципальных образований в федеральных и краевых государственных программах. Благодаря им в том числе проводится закупка нового оборудования.

На совещании отметили, что работы по капремонту разбиты на этапы. Они включают в себя замену кровли, обновление фасадов, установку новых окон, приведение в порядок классов, спортивных и актовых залов, столовых и пищеблоков, благоустройство территорий.

К 1 сентября — по пять тысяч рублей

– Без учителей даже самая современная и оснащенная школа будет обычным зданием. Чтобы поддержать педагогов, мы приняли решение к началу учебного года предоставить им по пять тысяч рублей. Эту новую выплату получат все учителя кубанских школ, – сказал Вениамин Кондратьев.

Анна Манькова добавила, что отсчетный период поступления денег педагогам — 25 августа.

На совещании также напомнили, что в прошлом году в регионе учредили премию для учителей, чьи выпускники показали максимальный результат при сдаче единого государственного экзамена. 200 педагогов получили по 100 тысяч рублей. По предложению губернатора, она станет ежегодной.

Для педагогов также действует и другая мера поддержки, которая реализуется по поручению Вениамина Кондратьева. Учителя, а также другие работники социальной сферы могут получить 1 млн рублей в качестве первого взноса по ипотеке при покупке квартиры.

Заявки на получение финансовой помощи в этом году подали более 1000 учителей. 271 обращение уже одобрили.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Полезная еда для здоровья детей

На педсовете также коснулись темы организации детского питания в школах. Вениамин Кондратьев акцентировал важность этого вопроса, так как от него во многом зависит здоровье детей.

- С этого учебного года в школах Кубани вводим единое меню. Большую часть продуктов приобретаем у наших производителей, а значит, можем быть уверены в их качестве и безопасности, – сказал Вениамин Кондратьев.

Каждая школа разработала собственную организацию питания, которая зависит от логистики и поставки продуктов, а также возможности производителей конкретных районов. При этом, акцентировала Анна Минькова, качество еды не должно снижаться.

– Еда для детей должна быть вкусной и полезной. Чтобы это правило действовало повсеместно, по поручению губернатора региональное министерство образования разработало методические рекомендации с учетом пожеланий родительских советов, – рассказала Анна Минькова.

Заместитель губернатора региона уточнила, что при составлении меню для школьников упор сделали на правильном питании. В частности, предпочтение будет отдаваться овощам и фруктам местных производителей.