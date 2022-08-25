Цены скакнули. Набор первоклассника на Кубани подорожал за год на 4 тысячи рублей

Набор первоклассника в Краснодаре 2022 по сравнению с 2021-м потяжелел, причем ощутимо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приближается новый учебный год. Родители активно начинают закупать все необходимое для своего чадо. Но мамы и папы признаются – тратиться стали больше. Подтверждают это и в Краснодарстате. Набор первоклассника в Краснодаре 2022, куда входит одежда, обувь, школьная канцелярия и ранец, по сравнению с 2021-м потяжелел, причем ощутимо.

Так, в 2022-м родителям придется потратить 29892 рубля, чтобы собрать в школу девочку. В прошлом году те же самые вещи и канцелярия обходились на 4389 рублей дешевле. Что же касается мальчишек, то их набор в школу в 2022 году стоит 25554 рубля. Хотя еще в 2021-м сумма была на 4141 рубль меньше.

- Таким образом, набор первоклассника 2022 для девочки подорожал на 19,3%, для мальчика — на 17,2%, - уточняют в Краснодарстате.

Набор первоклассника в Краснодаре 2022: что входит

- Мальчики - две пары брюк, три рубашки, джемпер, две футболки, один спортивный костюм, носки и гольфы, летние туфли, ботинки и кроссовки.

- Девочки - два платья и две юбки, три блузки, джемпер и две футболки, спортивный костюм, колготки, носки и гольфы, летние туфли, ботинки и кроссовки.

- Канцтовары – пять шариковых ручек, пять простых карандашей, четыре тетради по 12 листов, набор фломастеров, альбом, рюкзак и пять учебников.

Стоимость минимального набора для школьников в 2021 и 2022 годах. Инфографика: krsdstat.gks.ru

Набор первоклассника в Краснодаре 2022: сколько стоит, что подорожало

Меньше всего цены выросли на одежду для девочек. Например, классические платья из полушерстяных, смесовых тканей, а также блузы стали дороже в среднем на 500-600 рублей. Заметнее выросла стоимость на одежду для мальчиков. Рубашки и брюки в среднем стали стоить на 700 рублей дороже.

Рост цен не обошел и канцелярские товары. За 2022 год школьные тетради подорожали почти на треть, шариковые ручки — почти на четверть. Портфели и необходимые учебники, пособия и дидактические материалы для занятий подорожали на 11% (в среднем ценник повысился на 400 рублей).

КАК У ДРУГИХ

В Краснодарском крае дороже, чем в Ростовской области

Жителям Кубани обеспечить своих детей всем необходимым к школе вылетает в копеечку. А вот в Ростовской области сборы родителей выходят примерно на 5 тысяч дешевле, чем в Краснодарском крае. Там набор первоклассника для мальчиков стоит 20 тысяч рублей, а для девочек — 24 тысячи.

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«На цены повлияли санкции»

- На нынешние цены повлиял ряд факторов. Это и ажиотаж перед учебным годом, свою роль сыграли и введенные санкции. Часть продукции, в частности, бумага стала стоить дороже. Это, естественно, повлияло на стоимость тетрадей, пособий. Но надо понимать, что в целом за год цены выросли на все потребительские товары, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» директор Краснодарского филиала Финуниверситета при Правительстве России Эдуард Соболев. – В динамично развивающихся регионах инфляционное напряжение всегда более высокое, а вот в депрессивных такого не происходит, потому что там у людей доходов итак нет. Так что ничего удивительного в том, что школьника собрать в Ростовской области дешевле. Кубань обгоняет соседа по многим показателям, в том числе по темпам ростов дохода.

По прогнозам Минпромторга, после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года цены на школьные товары пойдут на спад, причем уже в сентябре.

- На сегодняшний день по всему потребительскому рынку наблюдается снижение общего уровня цен. Но все-таки ждать, что ценники в магазинах обрушатся, не стоит, - добавляет Эдуард Соболев.