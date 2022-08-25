«Не знаю о ней ничего больше недели». В Армавире женщина разыскивает двухлетнюю дочь, которую увез бывший муж

Анастасия с 2-летней дочерью. Фото: личный архив

В Армавире женщина пытается разыскать двухлетнюю дочь. Бывший супруг, по словам матери, увез девочку в неизвестном направлении. Момент конфликта между родителями и их семьями попал на видео. На кадрах - молодая мама рассказывает о том, что экс-муж и его родители пытаются увезти из города 2-летнюю дочь. После ее слов мужчина с ребенком на руках выходит на улицу и садится в машину. Мать залезает в автомобиль, пытаясь забрать дочь, но испуганную малышку опять уводят в дом, захлопнув калитку. Все это время на глазах маленькой девочки разворачивается безобразная сцена. Бывшие супруги кричат и ругаются.

Подробности этой истории kp.ru узнала у мамы ребенка Анастасии Авшарян. С ее слов, 17 августа малышка гостила в доме бывшего мужа. Всерьез забеспокоилась женщина, когда узнала, что девочку собираются вывезти в другой регион.

- Ребенок с рождения постоянно со мной, 24/7. После развода она тоже осталась со мной. Дочь очень привязана ко мне, - рассказала «КП»-Кубань» Анастасия Авшарян. - Когда я пришла за ней, то на меня накинулся отец бывшего супруга и вытолкал из дома босиком, и в тот же день ребенка увезли в неизвестном направлении. Скорее всего, в Пензу. Сейчас меня волнует, где мой ребенок, что с ней и когда я ее увижу. Дочь недавно переболела, ей не пойдут на пользу длительные поездки. На связь они со мной не выходят.

В аудио, предоставленном Анастасией, зафиксировано начало конфликта. Выяснилось, что экс-супруги ранее договорились о поездке. Отец даже купил дочери новые наряды, но мать ребенка по какой-то причине передумала и запретила ехать в другой город. Ее слова вывели из себя бывшего свекра, и, по словам Анастасии, он накинулся на нее, оставив синяки на руках.

Анастасия утверждает, что ее избили в доме бывшего мужа. Фото: личный архив

- Я намерена обращаться в суд и лишить бывшего мужа родительских прав, - заявила Анастасия.

К слову, отец ребенка в разговоре с «КП»-Кубань» от комментариев отказался.

Сейчас в семейном конфликте разбирается полиция.

- По данному факту материал зарегистрирован, назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение. Сейчас сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, - объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.