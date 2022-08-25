Лучшие школы Краснодарского края 2022: рейтинг и полный список

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
День знаний не за горами. Только в Краснодаре в школы впервые пойдут 23 тысяч первоклашек. Этот показатель уже стал рекордным для краевого центра.
Причем зачастую родители выбирали школы у дома. И только некоторые искали заведения по рейтингу. Его каждый год составляет компания RAEX.
Эксперты оценивают учреждения по количеству выпускников, которые поступили в ведущие российские вузы. «КП» – Кубань» собрала полный список лучших школ Краснодарского края 2022.
Отметим, что возглавил рейтинг заведений Краснодар. Здесь расположилось сразу семь учреждений. Еще пять лучших школ Кубани находятся в Новороссийске, три – в Сочи, две – в Ейске, по одной – в Анапе, Тихорецке и Белореченске.
Лицей № 4 (Краснодар),
Гимназия № 23 (Краснодар),
Лицей № 90 (Краснодар),
Гимназия № 92 им. Героя РФ А. Аверкиева (Краснодар),
Лицей № 48 им. А. В. Суворова (Краснодар),
Гимназия № 69 им. С. Пахно (Краснодар),
Гимназия № 87 им. Героя Советского Союза Е. Герасименко (Краснодар),
Лицей «Морской Технический» (Новороссийск),
Лицей «Технико-Экономический» (Новороссийск),
Гимназия № 5 (Новороссийск),
ЧОУ «Гимназия № 1» (Новороссийск),
Школа № 40 имени М. К. Видова (Новороссийск),
Лицей № 95 (Сочи),
Гимназия № 1 им. Р. А. Филатовой (Сочи),
Гимназия № 8 (Сочи),
Лицей № 4 им. профессора Е. А. Котенко (Ейск),
Гимназия № 14 им. Ю. А. Гагарина (Ейск),
Школа № 4 им. Героя РФ В. М. Евскина (Анапа),
Гимназия № 6 (Тихорецк),
Гимназия им. маршала Г. К. Жукова (Белореченск).