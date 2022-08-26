Черепахи Никольского. Новороссийский дендрарий.

В Новороссийске родились шесть краснокнижных черепашат. Они вылупились из кладки, которую сделала самка 2 июня этого года. Об этом сообщил «Дикий Юг».

Черепахи Никольского находятся под угрозой исчезновения. Их вид очень быстро сокращается в численности. Раньше редкую рептилию очень часто можно было встретить между Новороссийском и Адлером. Сейчас средиземноморская черепаха практически исчезла на отрезке от Туапсе до Гагр. Во много этому поспособствовали люди. Каждый год сотни животных вывозили отдыхающие.

На данный момент в Новороссийске обитает изолированная популяция черепах. В длину они достигают 300 миллиметров. Рептилию можно узнать по интересному окрасу. Он светло-желтый или коричневый с черными пятнами. При этом детеныши более яркие, чем взрослые особи.

У новорожденных черепах более яркий окрас. Новороссийский дендрарий.

Удивительно, как в таком месте пресмыкающимся удалось выжить. Природный комплекс со всех сторон окружен различными строениями. Вблизи стоят дома и проходит дорога.

- Специалисты боялись, что новорожденных черепашат могут убить собаки, которых здесь часто выгуливают жители соседних многоэтажек. Также жильцы могли забрать к себе домой малышей в качестве домашнего животного, - рассказали в «Диком Юге».

Чтобы избежать подобного и помочь шести редким рептилиям выжить, их выпустили в дикую природу. Это сделали недалеко от поселка Мысхако. Там у черепашат будет больше шансов вырасти, ведь сейчас они чуть меньше спичечного коробка.