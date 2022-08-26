Фото: Российский футбольный союз

Медийная футбольная лига (или проще – МФЛ) – самое обсуждаемое событие в российском мире спорта. Впервые заговорили о ней весной прошлого года. Тогда 10 команд со звездами Youtube и ТикТока и звездами кино усилились бывшими профессионалами и создали новый турнир.

Они провели полноценный групповой этап и плей-офф. Причем со стадии четвертьфинала команды играли на стадионах чемпионата мира.

В 1/2-й она гостили в Нижнем Новгороде и собрали 8 тысяч человек, в финале – на «ВТБ Арене» в Москве. На матч между 2DROTS (Youtube-канал с 3,3 млн. подписчиков) и Basement (творческое объединение) пришли 11 тысяч человек.

Желающих было больше, но организаторам установили планку. Они не могли пустить на 36-тысячный стадион больше 11 000 человек. Хотя ожидали, что финал посетят не меньше 20 тысяч зрителей.

Также Медийная футбольная лига установила рекорд по живой аудитории. Полуфинальный матч между 2DROTS и «На Спорте» одновременно смотрели 122 тысяч человек на Youtube.

Позже этот показатель побили на Московском Кубке Селебрити. Там сошлись 2DROTS и «Амкал». И они собрали в онлайне около 233 тысяч зрителей.

Не исключено, что команды обновят рекорд уже в октябре. Тогда Медийная футбольная лига приедет в Краснодар. Об этом объявил президент турнира Николай Осипов.

Ранее он планировал финал на стадионе «Фишт» в Сочи. Но позже отказался от идеи и нацелился на «Газпром Арену» в Санкт-Петербурге.

Также неизвестно, где пройдут игры в Краснодаре. Будут ли это матчи плей-офф или группового этапа. Но уже ясно, что на Кубань приедут звезды медиафутбола.

Участники второго сезона Медийной футбольной лиги (МФЛ или Медиалиги)

Амкал

Эгриси

Fight Nights

Бей Беги

Сборная РФС

Medium Quality

Сборная блогеров из Бразилии

2DROTS

Roma

Basement

Reality

Broke Boys

На Спорте

Матч ТВ

Starmix

SD FAMILY

Ожидается, что во втором сезоне Медиалага примут участие 18 команд. То есть свободным остается один слот – последний. На него претендует около восьми команд. В том числе Rodina. Это команда артиста Александр T-killah и бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова. В первом сезоне этот дуэт выступал за «На Спорте». И стал одним из хедлайнеров турнира, за которым следили зрители.

Расписание второго сезона Медийной футбольной лиги (МФЛ или Медиалиги)

Оно еще неизвестно. Но ожидается, что полный график появится в ближайшее время. В сентябре команды сыграют в Москве, в октябре – в Краснодаре.

Где пройдет финал второго сезона Медийной футбольной лиги (МФЛ или Медиалиги)

Ожидается, что он состоится на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Ориентировочно, решающий матч пройдет в начале ноября.