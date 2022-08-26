Фото: Российский футбольный союз
Медийная футбольная лига (или проще – МФЛ) – самое обсуждаемое событие в российском мире спорта. Впервые заговорили о ней весной прошлого года. Тогда 10 команд со звездами Youtube и ТикТока и звездами кино усилились бывшими профессионалами и создали новый турнир.
Они провели полноценный групповой этап и плей-офф. Причем со стадии четвертьфинала команды играли на стадионах чемпионата мира.
В 1/2-й она гостили в Нижнем Новгороде и собрали 8 тысяч человек, в финале – на «ВТБ Арене» в Москве. На матч между 2DROTS (Youtube-канал с 3,3 млн. подписчиков) и Basement (творческое объединение) пришли 11 тысяч человек.
Желающих было больше, но организаторам установили планку. Они не могли пустить на 36-тысячный стадион больше 11 000 человек. Хотя ожидали, что финал посетят не меньше 20 тысяч зрителей.
Также Медийная футбольная лига установила рекорд по живой аудитории. Полуфинальный матч между 2DROTS и «На Спорте» одновременно смотрели 122 тысяч человек на Youtube.
Позже этот показатель побили на Московском Кубке Селебрити. Там сошлись 2DROTS и «Амкал». И они собрали в онлайне около 233 тысяч зрителей.
Не исключено, что команды обновят рекорд уже в октябре. Тогда Медийная футбольная лига приедет в Краснодар. Об этом объявил президент турнира Николай Осипов.
Ранее он планировал финал на стадионе «Фишт» в Сочи. Но позже отказался от идеи и нацелился на «Газпром Арену» в Санкт-Петербурге.
Также неизвестно, где пройдут игры в Краснодаре. Будут ли это матчи плей-офф или группового этапа. Но уже ясно, что на Кубань приедут звезды медиафутбола.
Амкал
Эгриси
Fight Nights
Бей Беги
Сборная РФС
Medium Quality
Сборная блогеров из Бразилии
2DROTS
Roma
Basement
Reality
Broke Boys
На Спорте
Матч ТВ
Starmix
SD FAMILY
Ожидается, что во втором сезоне Медиалага примут участие 18 команд. То есть свободным остается один слот – последний. На него претендует около восьми команд. В том числе Rodina. Это команда артиста Александр T-killah и бывшего мужа Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова. В первом сезоне этот дуэт выступал за «На Спорте». И стал одним из хедлайнеров турнира, за которым следили зрители.
Оно еще неизвестно. Но ожидается, что полный график появится в ближайшее время. В сентябре команды сыграют в Москве, в октябре – в Краснодаре.
Ожидается, что он состоится на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Ориентировочно, решающий матч пройдет в начале ноября.