Фото: пресс-служба аэропорта Краснодара

В Росавиации 26 августа сообщили о продлении режима временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов.

- Ограничение полетов продлили в 11 аэропортах страны, в числе которых и воздушные гавани юга. Они останутся закрытыми до 03:45 часов 4 сентября 2022 года, - сообщили в Росавиации.

Ограничения распространяются на аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты.

Ограничение полетов ввели для безопасности пассажирских судов в связи с проведением спецоперации. Аэропорт Сочи продолжает работать в штатном режиме. Воздушная гавань функционирует как временный хаб, здесь появились новые направления, ввели дополнительные рейсы.

Перевозки пассажиров ведутся по альтернативным маршрутам через ближайшие аэропорты. Продолжают работать воздушные гавани в Ставрополе и Минеральных Водах.

По вопросам обмена и возврата авиабилетов, переноса вылета следует обращаться в авиакомпании.

Обо всех изменениях, включая возможное продление закрытия аэропортов после 04.09.2022, будет сообщено на официальных сайтах аэропортов и в социальных сетях.

Горячая линия аэропортов Сочи, Краснодар и Анапа: 8 800 301 19 91

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