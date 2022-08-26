Бывшая звезда ПСЖ переезжает в Сочи

Фото: пресс-служба ФК Сочи

Пять туров чемпионата России по футболу уже позади. А «Сочи» еще ищет усиление. Этим летом команда лишилась лидеров и главного тренера. Вместе с помощниками Владимир Федотов укатил в ЦСКА.

Его место занял Вадим Гаранин. И принялся собирать новый состав и сохранять лидеров. Так он удержал Кристиан Нобоа. Лучшего игрока премьер-лиги прошлого сезона уже ждали в ЦСКА.

Но боссы «барсов» заблокировали трансфер. И не прогадали. В четырех турах эквадорец набрал четыре очка. И вклинился в гонку снайперов чемпионата России.

Составить компанию Нобоа может Мусса Сиссако. Бывшая звезда «ПСЖ» согласилась на переход в «Сочи». Уже сутки малиец сидит на чемоданах, пока «барсы» согласуют детали трансфера со «Стандартом». Об этом сообщает портал Eurostavka.

Отметим, что защитник переехал в Бельгию в 2020 году. За это время он провел 25 матчей и забил один мяч. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1,2 млн евро.

Добавим, что Мусса Сиссако является выпускником ПСЖ. Он прошел все ступени академии и добрался до главной команды. Но заиграть в составе парижан у защитника не получилось. Так он оказался в Бельгии.

Напомним, что после пяти туров чемпионата России «Сочи» занимает седьмое место в таблице с десятью баллами. В прошлом сезоне «барсы» впервые в истории стали призерами премьер-лиги. Они взяли серебряные медали турнира.