Мэр Тимашевска Николай Панин: 2023-й будет годом коммуналки

Николай Панин много времени проводит в городе - лично за всем следит и контролирует. Фото: мэрия Тимашевска

Рабочее утро 37-летнего мэра Тимашевска Николая Панина начинается всегда с приветствия горожан. На главной городской площади в семь утра глава сам записывает видео на мобильник, в котором желает землякам хорошего дня и рассказывает о планах на день. Ролик грузит в свой канал в Тelegram и спешит в кабинет мэрии. К такой доброй традиции местные уже привыкли, и если вдруг Николай Николаевич не вышел в эфир (а такое случается ну очень редко), волнуются и засыпают главу тревожными сообщениями: «Что случилось? Куда пропал?»

Николай Панин, пожалуй, один из самых открытых чиновников Кубани. Ему смело можно написать в соцсети, и он лично ответит. К нему можно подойти на улице, ведь Панин большую часть времени проводит в городе - объезжает улицы, решает различные проблемы лично. Молодой и амбициозный мэр успевает еще и социальные ролики записывать. Ими потом делится в своих соцсетях, которые сам и ведет. О своем блогерстве, работе, семье и многом другом Николай Панин рассказал в интервью «Комсомольской правде».

О НОВОМ ПЛЯЖЕ

- Новый современный пляж сейчас строится в Тимашевске по нацпроекту «Комфортная городская среда». Успеют ли горожане уже этим летом и осенью оценить место отдыха по достоинству?

Так будет выглядеть новый пляж, который сейчас строят в Тимашевске

- Пляж - любимое место отдыха горожан, вечером у воды здесь собирается по 500 человек. Но это место отдыха нуждалось в реконструкции, в обновлении. Мы попали в краевую программу и получили деньги на благоустройство пляжа. За это спасибо большое губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву за поддержку этого проекта. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» мы получили около 30 млн рублей на создание нового и уютного места отдыха в Тимашевске. Здесь можно будет не просто провести время у воды и искупаться в реке, но и заняться спортом. На территории пляжа будут волейбольная площадка, тренажеры, детская зона с резиновым покрытием. По плану сдать проект планируем к октябрю. Ничего страшного, если в этом году на пляже горожане не успеют искупаться, зато уже следующим летом смогут оценить новую зону отдыха по достоинству. На пляже будут спасательные вышки, медпункт, ротонда, высадим кустарники. Место это будет охраняться полицией, установим и видеокамеры.

На городском пляже появится и ротонда

- Знаю, что строителям на пляже помогает ваш 13-летний сын. Он сам попросился работать?

- Степан, так зовут сына, подошел как-то ко мне и говорит: «Я хочу помочь». Сейчас, когда у него каникулы, он постоянно ездит со мной по городу, видит, какие и где работы идут. Увидел, что пляж приводим в порядок, так и стал помогать строителям. Работает бесплатно. С утра и до 12 дня он на объекте, трудится подсобным рабочим - подносит плитку, помогаем ребятам. А вечером бежит на тренировку по борьбе. Успевает все. Ну а как сейчас можно молодежи еще рассказать, что такое труд и как тяжело зарабатываются деньги? Нельзя растить поколение потребителей, а дети должны понимать, что деньги не с неба сыплются. Знаете, я сам с десяти лет работаю. Родился и жил в поселке Советском Тимашевского района, там ходил на картошку, на бахчу, помогал комбайнерам убирать урожай, даже трактор водил.

Сейчас на городком пляже приводят в порядок территорию Фото: Ольга СУХОВА

О ДОНБАССЕ

- В целом как организован досуг детей в Тимашевске?

- В городе много кружков, работают библиотеки. Одна из них - в микрорайоне Сахарного завода, она находится в многоквартирном доме, и туда родители водят детвору как на продленку. Библиотекари проводят разные литературные конкурсы, игры, викторины. То есть это не просто читальный зал, где можно посидеть с книгой или взять ее домой, тут целый клуб по интересам. Наверное, сейчас такой формат библиотеки и должен быть.

- А кто приезжает в ваш город? Много здесь не местных?

- К нам едут отовсюду. Недавно начали принимать беженцев из ДНР и ЛНР. Для них у нас есть работа, помогаем с жильем

- А сами поедете в Донбасс, если скажут?

- В тот же день соберусь и поеду. Я офицер, полностью поддерживаю нашего президента Владимира Путина. И если моя помощь понадобится на освобожденных территориях Украины, тут же поеду. У меня много друзей сейчас задействованы в спецоперации. И наших военных сейчас надо поддерживать своей работой. Пока они нас там защищают, я тут буду наводить порядок - в городе будет чисто, все сделано правильно. Еще тут, на месте, мы собираем гуманитарную помощь для жителей ЛНР и ДНР.

О БЕЗОПАСНОСТИ

- Во многих городах края сейчас устанавливают умные системы «Безопасный город». Как в Тимашевске обстоят дела с этим?

- Мы не отстаем. Система «Безопасный город» работает на полную мощь - во всех общественных местах установлены видеокамеры, дежурят казаки и полиция. Так что пристально следим за безопасностью гостей и горожан. Новое освещение - тоже один из пунктов безопасности. В прошлом году по всему Тимашевску повесили 4500 светодиодных светильников. Также постелили новые тротуары - по ним безопасно и удобно ходить. За последние пару лет их протянули уже на около 15 километров. И продолжаем строить новые.

Каждая новая стройка в Тимашевске идет под чутким руководством мэра. Фото: мэрия Тимашевска

Дети тоже должны быть в безопасности, поэтому сейчас возводим площадки для них со специальным мягким покрытием и современным оборудованием.

- Ураган, который прошел в Тимашевске еще в июле, показал, что бывает, если вовремя не спиливать ветхие растения. Как идет кронирование деревьев в городе? Что будете обновлять?

- Знаете, если бы мы в прошлом году не кронировали деревья, то этим летом во время урагана они бы рухнули. После непогоды коммунальные службы расчищали улицы города, но если бы мы не приняли меры раньше, последствия были бы куда плачевнее. Просто так ни одно дерево в городе не спиливаем. Сначала его обследует специальная комиссия, потом выдается порубочный билет, если, конечно, растение признают ветхим, только тогда его убирают. Следим и за ветками деревьев, пилим те, которые могут рухнуть. Такой работы не проводилось в городе 50 лет. А в благоустройстве Тимашевска используем только местный посадочный материал. Выращенные у нас сорта лучше приживаются. Так, в конце апреля мы высадили собственные туи у городского спорткомплекса. Они хорошо растут, и им не страшна никакая засуха. Осенью по всему Тимашевску планируем высадить клены, платаны, дубы.

Мэр Тимашевска Николай Панин во время объезда города после непогоды. Фото: мэрия Тимашевска

О НУЖДАХ ГОРОДА

- А что еще необходимо городу? На что будете делать ставку в 2023 году?

- В следующем году планируем привести в порядок системы водоотведения, заняться улучшением инфраструктуры города. То есть 2023-й хотим сделать годом коммуналки! И сейчас меняем и реконструируем коммуникации, но настало время заняться этим вопросом более масштабно. Где-то необходимо поменять трубы, где-то подлатать. Так что вплотную займемся вопросами водоотведения и отопления. Это очень важно для города с населением 50 тысяч жителей. Проблемы с водой сейчас испытывают жители микрорайона Садовод. И мы решаем их. Уже подготовили проект, который реализуем совместно с краем на условиях софинансирования. Это будет новый водозабор, проект уже прошел госэкспертизу и передан в министерство ТЭК и ЖКХ края на рассмотрение. Планируем уже в следующем году начать его реализацию. Из тех больших и важных проектов, которые уже осуществляются, это круговой объезд города Тимашевска. Работа идет хорошими темпами. Новая магистраль разгрузит город. Транзитный транспорт не будет заезжать в Тимашевск, город разгрузится и останется только местный трафик. В 2025 году объезд уже закончат.

- Скоро Тимашевск отметит День города. Как к нему готовитесь?

- То, что будет ярко и интересно - это точно! Для тимашевцев и гостей города споет Эд Шульжевский. Он будет у нас уже не в первый раз. На одном из прошлых концертов мы с Эдом подружились, и он с удовольствием принял приглашение выступить на празднике снова. Будет еще один звездный гость, но это сюрприз!

О СЕМЬЕ И ВЕРЕ

- Вы начинаете свое утро с видеоприветствия в Телеграм-канале. Кто придумал этот формат?

- Моя супруга посоветовала приветствовать жителей вот так. Она говорила, что ей было бы приятно, если бы с ней каждое утро мэр здоровался. И вот как прихожу на работу, записываю небольшой ролик на фоне здания администрации. С каждым поздороваться за руку физически не могу, а вот так поприветствовать - запросто. Хотя я сам не привык сидеть в кабинете, много времени провожу в городе. В день прохожу не менее 6 тысяч шагов. Привык лично все контролировать, видеть проблемы города, чтобы оперативнее их решать.

- С женой вечерами обсуждаете вашу работу?

- Я работаю в Тимашевске, супруга - в Краснодаре. Мы видимся по выходным, и у нас уже времени не остается на работу. Но она может запросто мне позвонить и сказать, что что-то ей не нравится, посоветовать, как лучше поступить. И такие моменты важны. Для этого семья и существует. Мы прислушиваемся друг к другу.

Николай Панин много времени проводит в городе - лично за всем следит и контролирует. Фото: мэрия Тимашевска

- Чего еще не хватает Тимашевску?

- Несмотря на то, что мы планомерно улучшаем облик города, работы еще много. Например, нужны новые бордюры. Раньше мы их делать не могли, так как не было ливневок. Теперь эту проблему решили, осталось проложить бордюры. Например, на улице Братской уже скоро начнем приводить в порядок тротуары.

- Когда вы вступали в должность главы Тимашевска, настоятель местного храма подарил вам икону Николая Чудотворца. Вы работает с верой в Бога или по-светски?

- С верой. Я стараюсь каждое воскресенье ходить в церковь. Последний раз просил у Бога за ребят, которые на специальной военной операции находятся. Просил здоровья им, скорейшей победы!