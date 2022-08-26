Забота на каждом шагу. Туристка откровенно рассказала об отдыхе с ребенком с ДЦП в Сочи

Семья Бульбас каждое лето приезжает в Сочи. Фото: личный архив Екатерины Бульбас

В Сочи, несмотря на окончание летнего сезона, с каждым днем все больше туристов. Многие жители России наслаждаются отдыхом на курорте. Находятся и те, кто решается откровенно рассказать о том, что их удивило в отпуске. Своим рассказом о сочинских каникулах поделилась семья из Архангельска. Пара вместе с ребенком приезжают на курорт уже не первый год и каждый раз восхищаются условиями для отдыха.

Мама и папа Саши. Фото: личный архив Екатерины Бульбас

Каникулы без преград

- Мы тоже живем недалеко от моря, но Белого, холодного, - начинает свой рассказ Екатерина Бульбас. - У нас есть дочка. Ее зовут Александра. Дочурке 11 лет. У нее самая тяжелая форма ДЦП - двойная гемиплегия. Она не ходит, не сидит сама и совсем не разговаривает, но несмотря на это, Сашенька очень радостный и веселый ребенок.

Раньше Екатерина работала администратором в кафе. Но после рождения Саши женщина самостоятельно переучилась на реабилитолога. Екатерина три года изучала сложную профессию. Ей хотелось иметь возможность помогать своему ребенку. Стоит отметить, что женщина даже начала помогать и другим мамочкам, у которых детки с ДЦП.

- У нас свой дом, огород, глава семейства работает таксистом. Сложно, конечно, носить Сашу тяжело, и морально бывает накатит, но мы не унываем, у нас много друзей. Устраиваем праздники для особых деток, стараемся возить Сашу на море, - с улыбкой говорит Екатерина.

Саша вместе с мамой плавает в море. Фото: личный архив Екатерины Бульбас

Очередной отпуск семьи пройдет в Сочи, на курорт они отправятся 30 августа и проведут там 19 дней. При этом, как признается Екатерина, для каникул всегда выбирают Адлер. Именно в этом южном городе для них нет никаких преград. Они уже побывали на вершинах Красной Поляны, отправлялись на морскую прогулку на катерах и даже катались на аттракционах в "Сочи Парке".

- Везде люди помогают, если надо. Сочи - единственное место, где нам комфортно, везде доступная среда, это очень и очень важно для нас. Ходим там и улыбка с лица не сходит, - утверждает мама Саши.

У Саши появилось много друзей в Сочи. Фото: личный архив Екатерины Бульбас

В погоне за эмоциями

В этот раз семья Бульбас поедут в горы. Екатерина вместе с мужем уже нашли хорошую машину, в которой будет комфортно смотреть на завораживающие пейзажи. В планах у семьи съездить и на поющие фонтаны. Екатерина же еще хочет побывать в музее СССР и окунуться в прошлое.

Прогулка по набережной в Сочи. Фото: личный архив Екатерины Бульбас

- И еще у меня такая мечта - покататься на кабриолете по вечернему Сочи. Конечно, пойдем в парк "Южные культуры". Очень хочу на параплане полетать, но боюсь, - с искрой в глазах рассказывает Екатерина Бульбас.

В прошлый раз Саша вместе с родителями ездила на экскурсию в горы на большом автобусе. Вместе с дочерью семья поднялась на самую высокую точку. Весь день семью с другими туристами катали и развлекали. В этот раз Екатерина планируют повторить путешествие.

"Полная свобода"

Каждый раз, когда семья приезжает в Сочи, они чувствуют полную свободу. Саша легко переносит полет. При этом буквально на каждом шагу отдыхающие чувствуют заботу.

На курорте есть все необходимые условия. Фото: личный архив Екатерины Бульбас

- Во время экскурсии в автобусе нам дали второй ряд кресел. Сашу посадишь, придерживаешь. Так она и сидит рядом всю дорогу, - говорит Екатерина. - А на подъемниках все оборудовано для колясочников.

Работники горнолыжного курорта даже останавливали подъемник. В это время родители усаживали дочь в кабину, а далее операторы передавали коллегам по рации, что едут маломобильные граждане. Сашу встречали на каждом выходе. По словам Екатерины, на курорте они не чувствовали никаких ограничений.

- Бывает такое, что люди очень пристально разглядывают Сашу. Знаю, что многих мам "особят" (особенных детей. - Прим. ред.) такое внимание расстраивает, они стараются отвернуться, уйти. А я посмотрю на человека и скажу: «Правда, она у нас милая?» И человек расплывается в улыбке: «Да, у вас красивая девочка». Сразу на душе становится хорошо, - со слезами на глазах рассказывает Екатерина Бульбас.