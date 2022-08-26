На Кубани возбудили уголовные дела после драки с перестрелкой в Лермонтово

Во время драки серьезно пострадали три человека

На Кубани возбудили уголовные дела после драки с перестрелкой в Туапсинском районе. Полицией задержаны семь человек, трое из которых арестованы, сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, конфликт произошел 24 августа на территории гостиницы «Экватор» в поселке Лермонтово. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию. Участников массовой драки с перестрелкой удалось разнять, однако серьезно пострадали три человека – их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Семерых участников конфликта, возникшего на бытовой почве, задержали – для этого даже перекрывали улицу. Полицейские также изъяли на месте три травматических пистолета, нож и охолощенный автомат Калашникова.

На видео, снятом во время задержания участников конфликта, мужчины били друг друга лопатами, швабрами и даже кидались цветочными горшками.

- Следственным подразделением ОМВД РФ по Туапсинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 и 111 УК РФ «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Известно, что один из задержанных – 21-летний парень – арестован судом на 10 суток за употребление наркотиков и психотропных веществ. Двое жителей Краснодара – 32 и 47 лет – также арестованы на 12 суток за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.

- С остальными задержанными проводятся следственные действия в рамках расследования уголовных дел, - добавили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полицейские продолжают допрашивать очевидцев конфликта для установления обстоятельств происшествия. Назначены баллистические экспертизы изъятых оружия и патронов.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Кубани после драки с перестрелкой задержали 6 человек с тремя пистолетами и автоматом

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