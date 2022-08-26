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Общество26 августа 2022 11:13

На Кубани возбудили уголовные дела после драки с перестрелкой в Лермонтово

Задержаны семь человек, трое из которых арестованы
Светлана ОВДЕЙ
Во время драки серьезно пострадали три человека

Во время драки серьезно пострадали три человека

На Кубани возбудили уголовные дела после драки с перестрелкой в Туапсинском районе. Полицией задержаны семь человек, трое из которых арестованы, сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, конфликт произошел 24 августа на территории гостиницы «Экватор» в поселке Лермонтово. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию. Участников массовой драки с перестрелкой удалось разнять, однако серьезно пострадали три человека – их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Семерых участников конфликта, возникшего на бытовой почве, задержали – для этого даже перекрывали улицу. Полицейские также изъяли на месте три травматических пистолета, нож и охолощенный автомат Калашникова.

На видео, снятом во время задержания участников конфликта, мужчины били друг друга лопатами, швабрами и даже кидались цветочными горшками.

- Следственным подразделением ОМВД РФ по Туапсинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 и 111 УК РФ «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Известно, что один из задержанных – 21-летний парень – арестован судом на 10 суток за употребление наркотиков и психотропных веществ. Двое жителей Краснодара – 32 и 47 лет – также арестованы на 12 суток за неповиновение распоряжению сотрудника полиции.

- С остальными задержанными проводятся следственные действия в рамках расследования уголовных дел, - добавили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полицейские продолжают допрашивать очевидцев конфликта для установления обстоятельств происшествия. Назначены баллистические экспертизы изъятых оружия и патронов.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Кубани после драки с перестрелкой задержали 6 человек с тремя пистолетами и автоматом

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