«Музейный дворик» с лекторием, кинозалом и кафе появится рядом с картинной галереей Краснодара

"Музейный дворик" скоро откроется рядом с главным зданием. Фото: сайт музея.

Краснодарский краевой художественный музей имени Федора Коваленко готовится открыть новое общественное пространство для различных культурных событий.

Искусство шагнет на площадь

Музей имени Коваленко занимает два отреставрированных здания, которые являются памятниками архитектуры: дом Батырбека Шарданова и Екатеринодарскую контору Госбанка. Лекции и кинопоказы в музейных залах подразумевают ограниченное количество посетителей, что обусловлено требованиями к экспонированию предметов искусства и самих исторических интерьеров здания.

Поэтому практически каждый музей, будь то Третьяковка или Пушкинский, Прадо, Лувр или Метрополитен, стремится хотя бы в теплое время года перенести часть активностей в музейный двор с кафетерием, зонами отдыха на траве. Именно таким путем решила развиваться и картинная галерея Краснодара. Рядом с ней по адресу улица Красная, 11 сейчас идут работы по благоустройству территории «Музейного дворика».

Так будет выглядеть новое пространство. Фото предоставлено музеем.

– Он откроется уже в первой декаде сентября на Пушкинской площади рядом со зданием музея и станет местом проведения временных выставок: первая познакомит посетителей с 36 интересными фактами из истории нашего музея, – рассказал «КП» - Кубань» директор Краснодарского художественного музея имени Коваленко Иван Озерский. – Здесь не будет каких-то строений: только зона отдыха с кафе или кафетерием, скамейки, кресла и пуфы для отдыха, стойки с искусствоведческой литературой и книгами по искусству из нашей библиотеки.

Шатер для лекций и кинотеатр под открытым небом

Следующим этапом развития «Музейного дворика» станет его расширение: он займет пространство между зданиями картинной галереи и Кубанского казачьего хора. Его расчищают от растительности и благоустраивают, попутно высаживают здесь молодые деревца.

– Эта часть нового культурного пространства будет более многофункциональной: здесь появится шатер для лекций, арт-лабораторий, мини-концертов, дискуссий, мастер-классов и других арт-интенсивов, – добавляет Иван Озерский. – В перспективе мы планируем оснастить эту площадку «Музейного дворика» кинооборудованием и превратить в уличный кинотеатр: проводить кинопоказы под открытым небом, тем более что климат позволяет это делать практически круглогодично.

Вот такой логотип с основателем Екатеринодарской картинной галереи Федором Коваленко будет на афишах "Музейногго дворика". Фото предоставлено музеем.

Новый проект музея финансируется министерством культуры Краснодарского края из регионального бюджета: на него потратят 6 млн рублей.

КОНКРЕТНО

Классная форма арт-досуга

– «Музейный дворик»художественного музея имени Коваленко даст импульс развитию культурно-познавательного туризма на территории Краснодара и Кубани. Создание нового объекта в историческом центре столицы региона позволит музею активно развиваться, предлагая его аудитории новые продукты и услуги,– говорит министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. – «Музейный дворик» станет новой формой семейного и молодежного досуга.