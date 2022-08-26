В Сочи продают яхту на колесах за шесть миллионов рублей

Фото взято с сервиса Авито

Всего за два года ценник на квадратный метр в Сочи увеличился в три раза. Если в 2020-м однушка на курорте стоила чуть больше 5 миллионов рублей, то сейчас –15.

По последним данным, средняя стоимость «квадрата» на побережье Черного моря составила 325 тысяч рублей. Так всего за год Сочи обогнал Санкт-Петербург и Москву по стоимости жилья. И риелторы уверены, что это не предел.

Фото взято с сервиса Авито

На курорте стали жилыми даже гаражи. Здесь "квадрат" обойдется всего в 70-80 тысяч рублей. За эти деньги продавец обещает «газ, свет и даже канализацию».

Сейчас на курорте стал популярен еще один вил жилья – на колесах. Причем не обычные автодома, а настоящие трансформеры. Они способны передвигаться и по воде, и по суше. Удовольствие это недешевое, но эксклюзивное. И поэтому дорогое – от 6,7 миллиона рублей.

Фото взято с сервиса Авито

За эти деньги продавец обещает небольшой дом площадью 6,7 квадратного метра. Внутри дом отделан стекломагниевым листом. То есть он не горит.

Потолок яхты обтянут алькантарой, а мебель – экокожей. Внешне дом напоминает премиум-автомобиль. Там же установлены телевизор и даже кинотеатр с проектором и звуковым оборудованием. Все – переносное. То есть смотреть кино можно даже на террасе. Она расположена на втором – открытом – этаже.

Фото взято с сервиса Авито

Также яхта получила кассетный биотуалет, теплый дом и даже систему очистки воды. Дом рассчитан на семь человек: шесть взрослых и одного ребенка.

Также яхта оснащена кухней и душевой. Она даже сама производит свет – благодаря солнечной электростанции. Отапливает дом газовый котел.

Фото взято с сервиса Авито

Отмечается, что спустить дом на воду просто: достаточно погрузить его в воду. И врубить мотор – он находится на яхте. Также дом имеет свою террасу. Она раскрывается во время спуска на воду и складывается – в поездке.