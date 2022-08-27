Эколог объяснил, насколько опасны напугавшие туристов в Сочи медузы-гиганты

Медузу-гиганта сняли отдыхающие.

Туристов в Сочи напугали медузы-гиганты. Они, по словам отпускников, заполонили все побережье Черного моря. Одну из особей отдыхающим удалось снять на видео.

Размер морского обитателя, действительно, впечатляет. На кадрах - диаметр "купола" плавающей в море медузы достигал 25 сантиметров - больше двух ладоней взрослого мужчины. При этом щупальца были длиной около 30 сантиметров. Таких крупных экземпляров большинство туристов явно не встречали.

Увеличение количества медуз в прибрежной зоне в конце августа, по словам ученых, - вполне нормальное явление. Связано это с размножением, течением или же миграциями медуз.

Стоит сказать, что почти все медузы, включая корнеротов, имеют стрекательные клетки. Именно в них находится ядовитая жидкость. При прикосновении к щупальцам человек может получить ожог, который сродни с крапивным. При этом спустя несколько часов раздражение и зуд проходят.

- Самая опасная - медуза-корнерот. С середины июля она увеличивается в размерах и становится особенно жгучей, - говорит kp.ru член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - Если на нее наплыть и случайно дотронуться, ужалит так, что мало не покажется.

Кстати, по словам эколога, если нежная кожа, то ожог можно получить от выброшенных на берег медуз.

- Отмирание происходит при похолодании воды, то есть ориентировочно в конце сентября - в октябре, - добавляет Вениамин Голубитченко. - Тогда особи просто растворяются в соленой воде.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Для облегчения состояния при ожоге медузы пораженное место можно промыть водой с содой или солью, хорошо помогает снять боль холод — к пострадавшему участку кожи можно прикладывать обернутый тканью пакет со льдом.

- Но ожог нельзя расчесывать и протирать обычной водой — площадь поражения только увеличится, - говорят в Роспотребнадзоре края. - Если началась аллергическая реакция (хотя такое бывает очень редко), стоит принять антигистаминный препарат и обратиться к врачу.