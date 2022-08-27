Должен был открыться в 2020 году. Стала известна судьба проекта пешеходного моста из Адыгеи в Краснодар

В 2016 году появился проект строительства моста от парка имени 30-летия Победы к аулу Новая Адыгея с выходом на ТЦ «Мега-Адыгея Кубань»

Реализацию этого масштабного проекта ждали тысячи жителей Краснодара и Адыгеи. Пешеходный мост должен был соединить два региона через реку Кубань и тем самым облегчить жизнь. Частный мост планировалось провести от парка имени 30-летия Победы к аулу Новая Адыгея с выходом на ТЦ «Мега-Адыгея Кубань». По проекту, прогуливаться по мосту должны были уже в 2020 году, но масштабная стройка так и не началась. «КП» - Кубань» узнала, какая судьба настигла перспективный проект.

Что планировалось

Идея создания проекта возникла шесть лет назад. Строительство планировалось за счет инвестора — группы компаний «ОСТ» (входит в компанию IKEA Centres Russia), без привлечения бюджетных денег.

Длина пешеходного моста должна была составить 325 метров. Из них 102 метра - ширина судоходного пролета, а переправы - шесть метров. На мосту собирались сделать две пешеходные и одну велодорожку. Внимание уделили и маломобильным группам населения - мост должен быть удобен для всех.

Со стороны аула Новая Адыгея планировалась установка лестницы с 16 лестничными маршами и двумя лифтами, со стороны парка — лестницы с двумя маршевыми пролетами и пандусом.

Другой инвестор?

После разработки проект должен будет пройти необходимые согласования в администрации Краснодарского края и совете министров Республики Адыгея, а затем получить одобрение в Министерстве строительства России. Потому что связывать он будет два субъекта. Также проект должен пройти все необходимые экологические экспертизы, публичные слушания.

Что случилось дальше, неизвестно, однако вместо «ОСТ» выделить средства на строительство моста вызвался один из крупных застройщиков, реализующий проекты на территории Адыгеи.

Проект строительства заморожен

- Группа компаний AXIS подтверждает свое намерение не просто софинансировать, а полностью оплатить строительство пешеходного моста, — рассказал директор компании Рустам Калашаов. - Рассчитываем, что мэрия Краснодара рассмотрит и примет положительное решение о согласовании проекта в ближайшее время.

К тому моменту застройщик завершил уже предпроектные работы. Более того, подготовил эскизные чертежи объекта и необходимую документацию. Строительные работы собирались реализовывать в несколько этапов. В процессе было необходимо делать два перерыва. Это связано с нерестом рыб.

Что будет с проектом

По словам Рустама Калашаова, предварительная стоимость строительства составит 350 млн рублей. При этом, по прогнозам застройщика, если своевременно согласуют проект, то пешеходный мост должен был появиться к концу 2020 года. Однако этого не произошло.

Как сообщили «КП» - Кубань» в Минстрое Республики Адыгея, о дальнейшей судьбе пешеходного моста ничего не знают. Проект на сегодняшний день заморожен. Возродят ли идею возвести пешеходную переправу, пока неизвестно.

- Сейчас главное, чтобы Яблоновский мост в срок появился, - говорят власти.