Клянемся небо защищать. 325 будущих летчиков в Краснодаре приняли военную присягу

325 курсантов присягнули на верность стране, ее законам и Конституции. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Краснодаре 27 августа курсанты авиационного училища имени Серова приняли присягу. Это знаменательное событие состоялось на Казачьей площади перед зданием Законодательного собрания края на глазах у сотен жителей. Но главные зрители - родители и друзья будущих летчиков. Они приехали из разных уголков страны, чтобы поддержать своих сыновей.

– Военная служба – долг и священная обязанность, – сказал генерал-майор Сергей Румянцев. - Сегодня курсанты по велению сердца были приведены к присяге, приняв взрослое и мужское решение посвятить свою жизнь Отечеству.

К присяге первокурсники готовились месяц. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

К присяге первокурсники готовились месяц. Молодые люди прошли курс общевойсковой подготовки. Кроме того, они занимались огневой, строевой и тренажерной подготовкой, изучали воинский устав. А 27 августа зачитали клятву.

Эту клятву они запомнят надолго. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Торжественно присягаю на верность своему Отечеству! - уверенно звучат на площади мужские голоса.

325 курсантов в возрасте от 17 до 19 лет присягнули на верность стране, ее законам и Конституции. А после этого исполнили гимн Российской Федерации.

Родители курсантов преодолели тысячи километров, чтобы поддержать своих детей. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Среди курсантов 20 человек окончили школу с золотой медалью. Выпускники суворовских и президентских кадетских училищ - 24 человека. Спортивный разряд имеют 29 человек, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском летном училище. - Из рядов Всероссийского движения «Юнармия» - 116 курсантов, волонтерского движения – 15. Имеют Золотой знак ГТО – 125 человек.

После клятвы будущие летчики прошли маршем перед трибунами. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Курсантов также благословил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

-– Желаю успешного выполнения боевых задач по защите интересов России. Не только на ее границах, но и во всем мире, – сказал владыка. - Успехов вам, силы духа, особого настроя, который поможет успешно справиться со всеми задачами, которое ставит руководство нашей страны.

Этот день на всю оставшуюся жизнь останется в памяти курсантов, которые с оружием в руках присягнули на верность Родине и перед лицом своих товарищей и родителей поклялись достойно исполнять воинский долг.

Семьи курсантов спешили сделать фото на память. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Теперь их ждет серьезное и долгое обучение. Среди предметов у курсантов будут даже азбука Морзе и метеорология. О том, как подняться в воздух, сначала расскажут в теории, а через пару лет курсантов ждут полевые выходы, занятия на тренажерах. Но в летном училище уверяют - каждого парня поставят на крыло.

- Клянемся небо защищать, клянемся быть полезными стране! - говорят парни и верят, что скоро окажутся за штурвалом настоящего самолета.