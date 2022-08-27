Максим Галкин прервал молчание о сурмаме

Максим Галкин Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский артист Максим Галкин прервал молчание о суррогатной маме, выносившей двойняшек Лизу и Гарри. Шоумен раскрыл правду о Елене Ширининой, призвав прекратить травлю женщины, которая не имеет отношения к звездной паре.

Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями в сентябре 2013 года. Тогда на свет появились двойняшки - Лиза и Гарри. Сына и дочь звездной семьи тогда выносила суррогатная мать. После их рождения на протяжении нескольких лет многие гадали, кто же все-таки стал сурмамой.

Однако, устав от распускаемых слухов, Максим Галкин не стал молчать и высказался в ответ на предположения сплетников.

Как пишет kp.ru, к шоумену обратились родственники Елены Ширининой, которая уже много лет терпит травлю, – именно ей приписали статус сурмамы, выносившей Лизу и Гарри.

Такие предположения начали выдвигать после первого и единственного появления женщины на телевидении. Тогда Елену Ширинину, которая успела побывать в роли сурмамы, пригласили дать экспертный комментарий в выпуске о детях Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Но в течение эфира гостье задали вопросы, ответы на которые многие восприняли как связь Елены со звездной парой.

Тогда ведущий программы «Прямой эфир» Борис Корчевников спросил, сколько детей выносила Елена как сурмама, на что последовал ответ: «Двойню!». Далее ведущий задал вопрос о том, знает ли женщина семью, для которой выносила детей. Положительный ответ и стал поводом сплетен и утверждений, что Елена Ширинина и есть суррогатная мама Пугачевой и Галкина.

После эфира в соцсетях на женщину обрушилась волна негативных комментариев, вопросов и травли, которая не прекращается уже много лет.

Максим Галкин обратился с призывом остановить наконец обсуждения, которые с момента рождения двойняшек не позволяют спокойно жить женщине.

- Елена не имеет к нам никакого отношения. Она не наша суррогатная мама. Она ни в чем не виновата. Никаких тайн она не раскрывала, она никем не ангажирована. Кроме проблем и преследования, эта слава ей ничего не приносит. Имейте совесть, прекратите подставлять человека, - ответил Максим Галкин.

Известный юморист обратил внимание на ситуацию в эфире шоу, которая и стала поводом для сплетен.

- С тех пор эта ложь публикуется и тиражируется масштабно каждый год. Моя семья уже привыкла ко лжи. У нас уже иммунитет, но в случае с человеком неизвестным такая ложь причиняет большой вред жизни, репутации, родным, - сказал Галкин.