Фигуристка Алина Загитова опубликовала фото в коротких шортах с отдыха в Сочи

Фигуристка Алина Загитова выложила фото с отдыха в Сочи. Фото: https://t.me/azagitova_official

Российская фигуристка Алина Загитова отправилась в Сочи для представления шоу «Аленький цветочек». Город встретил девушку радушным теплым приемом. На горнолыжном курорте в Сочи побит температурный рекорд 24-летней давности. Кто здесь устоит от красот летнего курорта, манящего своим солнышком. Девушка выложила в своем Telegram-канале фото с отдыха в Роза Хутор.

- Как же красиво, - написала Алина под постом.

Поклонники девушки выразили восхищение фигурой спортсменки. Фото: https://t.me/azagitova_official

Подписчики с ней согласились. Ведь на фото на фоне прекрасного горного пейзажа Роза Хутор фигуристка стоит в коротких джинсовых шортах, изящно подчеркивающих стройные ножки спортсменки.

Особо нравственные фанаты даже заметили округлости юной леди. Однако большинство выразили свое восхищение фигурой и улыбкой девушки.

- Нереальная красавица! Самые красивые ноги в фигурном катании, - отмечают поклонники в комментариях.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», сейчас девушка продолжает отдыхать в Сочи. В городе зафиксировали самую высокую температуру воды Черного моря. Она на курорте прогрелась до 28 градусов. Поэтому поклонники с нетерпением ждут новой порции фотографий Алины Загитовой с берега моря.

Справка "КП"

Алина Загитова - 20-летняя фигуристка. На данный момент она единственная российская спортсменка и вторая в мировой истории, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Девушка является самой юной фигуристкой, сумевшей выиграть все главные старты на взрослом уровне. А также в 2018 году ей удалось стать олимпийской чемпионкой в одиночном катании.