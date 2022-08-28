Русская жена экс-игрока «Краснодара» управляет клубом в Бразилии и мечтает задать два вопроса Галицкому

Фото предоставлено из личного архива

ФК «Краснодар» объявил об уходе нападающего Ари в начале этого года, он играл за команду с 2013-го (с годовым перерывом, в 2017-м он играл за столичный «Локомотив». - Прим. авт.) и за девять лет успел стать любимчиком для многих болельщиков. В 2022 году у футболиста истек срок действия контракта с клубом, он решил уехать на родину - в Бразилию. Несмотря на переезд, Ари продолжает считать себя русским.

- Я столько лет жил в России, что уже смело могу называть себя русским. На Сергея Николаевича Галицкого обид никаких нет, у меня была возможность попрощаться с командой и с ним лично, - отмечал тогда футболист.

Ари забрал с собой дочь и жену – Наталью Грызлову, по мужу – да Силва Феррейра. Девушка успела заявить о себе в Краснодаре: она устраивала бесплатные фитнес-тренировки возле стадиона, на них собирались десятки желающих, кроме этого, с помощью стилистов и визажистов преображала местных жительниц.

В Бразилии Ари усилил команду своего же клуба, он является инвестором и игроком «Атлетико Сеаренсе». А его жена Наталья сменила бьюти-сферу и стала управляющей ФК: теперь у русской девушки не один бразильский футболист, а тысяча.

Наталья даже пила кофе с легендарным бразильским футболистом Зико

Наталья Грызлова призналась, что за год ее жизнь круто поменялась. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» - Кубань» девушка рассказала, почему «ударилась» в футбол, какие вопросы хотела бы задать Галицкому и как реагируют в Бразилии, когда узнают, что она русская.

- Расскажите подробнее про клуб и как вы, женщина, - стали у его руля?

- Клуб Ари купил в 2017 году, раньше это был «Униклиник». На сегодняшний день у нас есть президент клуба - Мария Жозе, тоже женщина. И она доказывает то, что мир футбола не только для мужчин. Мое внедрение в клуб и мир футбола было постепенным, в начале пути я не рассматривала футбол как работу мечты, потому что это большая ответственность. Но с каждым днем мой интерес проявлялся все больше. Близкие всегда шутили, что организация менеджмента в клубе - мое призвание. Да и Ари одному тяжело за всем уследить, было принято совместное решение, что это будет семейным бизнесом.

Ари и Наталья посетили базу ФК "Фламенго" в Бразилии, общались с тренером молодежной команды и футболистами

- Такие разные направления - из бьюти-сферы в футбол. Были уверены, что справитесь?

- Да, направления разные, но футбол присутствует в моей жизни уже не первый год. Я очень наблюдательна, быстро учусь, поэтому больших сложностей не будет. Единственное, где на сегодняшний момент у меня есть сложности - в знании специфических слов на португальском. Но это тоже дело времени.

- Были ли трудности при переезде? Он ведь выпал как раз на время после начала спецоперации, когда многие страны настороженно начали смотреть на Россию.

- У нас есть в России бизнес. Первое, что по нам ударило, – блокировка банковских карт. Доступа к деньгам на российских картах, к сожалению, нет. Многие, кто живет заграницей, меня понимают, все столкнулись с такой проблемой. Это хорошо, что у кого-то были выходы, связи, работа, где можно получать местную валюту, а кому-то не повезло, потеряли все сбережения. Я люблю Россию, находясь за границей, всегда отстаиваю права своей страны, очень люблю нашего президента Владимира Владимировича.

- Как с вами общаются местные жители?

Когда завязывается разговор или спор, объясняю людям, что прежде чем негативно реагировать, нужно изучить историю и понять причины происходящего. Здесь сложно это понять, до бразильцев доходит только то, что выгодно Америке и другим близким странам. У меня есть акцент при разговоре на португальском. Всегда реагируют по-разному, когда узнают, что я русская: бросают трубку, например. А однажды в лифте ехали с незнакомцем, и Ари начал разговаривать с ним на английском. Между слов сказал, что его жена из России, показав на меня. После чего мужчина просто отвернулся к стенке и замолчал.

- Сейчас вас что-то связывает с Россией и Краснодаром?

- Конечно, у меня остался салон красоты в Москве. Я 24/7 продолжаю общаться с клиентами и сотрудниками. Много друзей, семья – постоянно с ними на связи. А Краснодар – моя отдельная любовь. В Краснодаре я приобрела много друзей, знакомств, со многими семьями футболистов до сих пор на связи, рассказываем друг другу последние новости. Если брать социальную жизнь - раньше у страны к нам было больше интереса, а когда уехали, активность от краснодарцев, например, в соцсетях пропала, но все равно некоторые помнят и продолжают писать. Мы, когда полетим в Россию, обязательно приедем в Краснодар. Прям про него хочется сказать: "one love"!

- В интервью «Чемпионату» вы выразили любовь к Галицкому и сказали, что хотели бы задать ему несколько вопросов. Что это за вопросы, о чем хотите у него спросить?

- Как ему спится… шутка, конечно! Но, имея небольшой клуб, я забыла, что такое нормальный сон, да и времени свободного уже нет. Прогуляться по магазинам или сходить в салон - уже практически невозможно, если появляется свободное время, проводим его с семьей. А если серьезно, хотелось бы просто узнать у Сергея Николаевича, как он начинал футбольный бизнес, может, какие-то советы смог бы дать. Спросить, что для него самое важное в футболе, принципы и табу.

- Что входит в ваши обязанности в должности управляющей клуба?

- Общее руководство хозяйственной и экономической деятельностью клуба, организация работы персонала. Помимо этого, я представляю интересы клуба во взаимоотношениях со спортсменами, юридическими лицами, органами государственной власти и управления. А для игроков команды я как мама, всегда помогу, настрою.

Фото предоставлено из личного архива

- В команде играют подростки?

- В основном, наши футболисты из бедных районов. Как Ари. Футбол для мальчишек - это шанс на хорошую жизнь, ребята – надежда своих семей.

- Ари тоже руководит командой?

– Обязательно. Он очень серьезно относится к выбору игроков, у него какой-то свой особенный подход. Так как он еще и игрок, со многими у него дружеские отношения, он может шутить с ребятами и давать советы.

- Какие цели вы ставите себе на ближайшие два года?

- Усилить базовую категорию, построить отель для игроков, привлечь инвесторов. Будем развивать проект, с помощью которого государство может выделить денежные средства на развитие спортивного клуба.

- Бразильцы часто спускают все деньги и объявляют себя банкротами, яркий пример - Роналдиньо. Что вы думаете по этому поводу? Или Ари просчитал, чтобы заработанных денег хватило на всю жизнь?

- Здесь, скорее всего, индивидуально очень, жизнь спортсмена непредсказуема, поэтому важно делать свои вложения разумно. Заработанных денег хватит на всю жизнь, если они правильно инвестированы.

- Сейчас вы видите в своих инвестициях положительную динамику?

- Не во всех, есть вложения, которые были сделаны в Бразилии, когда мы были в России. А контролировать бизнес на расстоянии не всегда получается на 100%. Если нет профессиональных, ответственных и честных людей, то всегда есть вероятность убыточного бизнеса.

- У вас были когда-то безумные траты, любите дорогие вещи?

- Я не могу сказать, что у меня есть безумные траты, я всегда трачу деньги с умом. Люблю ювелирные украшения, обувь обязательно должна быть дорогая и сумка.

- Из того опыта, который уже есть в ведении бизнеса в бьюти-сфере и футболе, вы можете сделать какие-то выводы и дать советы. Чего делать не нужно?

- И там и там самое главное - это команда, для меня табу работа с родственниками и друзьями. Иногда нам хочется помочь, дать возможность работать и развиваться, но из опыта такие истории печально заканчиваются. Поэтому мой совет не смешивать работу и дружбу. У нас сегодня нет родственников и друзей, которые занимали бы высокие посты в нашем бизнесе. Как правило, такие отношения вводят в заблуждение. Подчиненный может испытывать дискомфорт, если руководитель, с которым он дружит, начнет вести себя как босс, а не как друг. Начинаются обиды, которые отражаются на работе.

- А приходилось отказывать друзьям? Не было обид из-за такой позиции?

- Конечно, были обиды. С некоторыми из друзей наши дороги разошлись из-за этого. А кто-то отнесся с пониманием и предпочел так же, как и мы не смешивать дружбу и работу. Одно дело потерять рабочее место, другое - потерять друга.

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