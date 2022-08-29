В городе ожидается сильный дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сильный дождь с грозой в Краснодаре ожидается 29 августа после жаркой недели. Ливень шел всю ночь и продолжается до сих пор. По прогнозам метеорологов, дождь будет идти до конца дня.

- Сегодня днем ожидается переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Ветер слабый. Вечером также ожидается дождь, - сообщают в пресс-службе гидрометцентра Краснодарского края.

Сегодня точно зонтик пригодится. Отдохнуть от дождя можно будет только с 13:00 до 15:00. После на город снова обрушится ливень. На улицы Краснодара из-за дождя уже выехала водооткачивающая техника. Она будет дежурить на проблемных участках.

Несмотря на дождь, температура воздуха остается по-прежнему высокой. Метеорологи обещают от +32 до +36 градусов. А в период, когда дождь прекратится на два часа, температура воздуха будет ощущаться как +38.

После 15:00 часов ливень усилится. Порывы ветра могут достигать 4 м/с. Однако ближайшей ночью уже будет ясно.

- Атмосферное давление в пределах нормы. Ближайшей ночью ясная погода, температура +24…26 градусов, - рассказали в пресс-службе гидрометцентра Краснодарского края.

Стоит отметить, что уже 30 августа вновь вернется солнечная погода. В течение суток ожидается ясная погода. Ночью температура составит +24…26 градусов. А днем градусник будет показывать +34…36. Ветер слабый.