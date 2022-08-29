Людей меньше не становится. Блогер показал обстановку на пляже Анапы в последние дни лета

Лежаки заняты даже ранним утром. Фото: кадр из видео.

Учебный год не за горами. Мамы и папы готовятся к началу занятий, потому многие заканчивают свой отдых на побережье и возвращаются домой. Несмотря на это, берег у моря не пустеет. Уехавших на родину туристов сменили другие. Блогер Юрий Озаровский показал, как выглядит пляж Анапы в последние дни лета.

Он снял на видео обстановку на высоком берегу. На кадрах видно, что большинство лежаков занято с раннего утра. Людей много и в море. Температура воды на тот момент была +27 градуса, а воздуха +24. Эти значения, говорят отпускники, просто идеальные.

- Истинные ценители купания в море - еще нет и восьми, а люди уже плавают на пляже «Малая бухта», - рассказывает за кадром автор видео. - Обещали дождь, грозу, но фронт прошел ночью.

И, по всей видимости, туристы поторопились на пляж, чтобы успеть насладиться морем, пока погода не испортилась.

В первых числах сентября вода на Черноморском побережье продолжит сохранять высокие значения температуры. Стоит сказать, что впереди курорты Краснодарского края ждет бархатный сезон. Кубань ждет рекордное количество туристов.

- Туристический поток в бархатный сезон на курортах края у нас в августе лучше, и сентябрь будет лучше процентов на 50, чем год назад, - рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Предпосылкой для такого прогноза является снижение цен на отели и гостиницы. Кроме того, стартовал новый этап туристического кешбэка. Кешбэк можно получить, бронируя туры с 1 октября и до 25 декабря 2022 года. От стоимости путевки туристам вернут 20%, максимум — 20 000 рублей.