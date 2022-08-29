Спрос на поездки в бархатный сезон на курорты Краснодарского края вырос вдвое

Туристы активно бронируют поездки на осень. Фото: Оксана ЗУЙКО

Далеко не все туристы любят отдых под палящим солнцем и большим количеством людей на пляже. В летний сезон на курортах Краснодарского края приезжает полстраны. Но, стоит сказать, осенью людей на побережье не меньше. Ведь как раз в сентябре жара уже спадет, а значит, нахождение на пляже станет более комфортным.

- Например, Сочи - это зона влажных субтропиков, это достаточно тяжелый климат. Но как раз таки осенью начинается то время, когда абсолютно каждый будет чувствовать себя на курорте хорошо. Потому что температуры падают, уровень влажности снижается - отдых становится более комфортным, - сказала в эфире радио «Комсомольская правда» член Российского союза туриндустрии, врач, эксперт по курортам и оздоровительному туризму Надежда Маньшина. - Что же касается процедур в санаториях, то изменение погоды никак не повлияет на доступность. Туристы смогут оздоравливаться так же, как и летом.

По прогнозам, в бархатный сезон Краснодарский край посетит рекордное количество туристов. Максимальное количество отдыхающих зарегистрировано в 2019 году. Тогда край принял 17,3 млн туристов. 2020-й год ознаменовался пандемией, когда поток из-за коронавируса снизился. Туристический поток по итогам 2021 года тоже был удачным - тогда край посетили около 17 млн человек. Но в 2022 году ожидается, что этот рекорд все-таки будет побит.

Как говорят туроператоры, продажи туров по России на бархатный сезон по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли вдвое. При этом отмечается, что значительного снижения цен в гостиницах в начале осени не произойдет. Но все-таки путешествие станет дешевле за счет перевозки.

- Сейчас цены чуть выше, чем в прошлом году. Осенью они сильно не упадут, но определенное удешевление в средствах размещения произойдет. Правда, в четырехзвездочных и пятизвездочных отелях, которые, как правило, пользуются спросом в бархатный сезон, больших скидок не будет, - уверен вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. - При этом ряд авиакомпаний вводит льготы для туристов, отправляющихся на отдых осенью. Снижение цены - на 50%. Это существенно отразится на итоговой стоимости тура.