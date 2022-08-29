«1 сентября на носу, а у нас не хватает учителей»: родители в Адыгее пожаловались на отсутствие педагогов

«КП» - Кубань» узнала о ситуации с учителями в станице Даховской в Адыгее Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Адыгеи бьют тревогу — в школе не хватает учителей. Родители, чьи дети учатся в школе №5 в селе Хамышки станицы Даховской, стали переживать из-за нехватки кадров. Опасения их понятны - начало учебного года не за горами, а уроки, по словам мам и пап, проводить просто некому.

- На носу 1 сентября, а в школе нет педагогов ни для ребят младших классов, ни для старших. Вот, например, нет учителей по химии, физики, математики, английскому языку, - пишет одна из обеспокоенных мам в соцсетях. - Для чего была отремонтирована наша школа, если смысла в нее ходить нет! Как нашим детям получать должное образование? Как нашим детям поступать в университеты?

Но, как оказалось, поводов для тревоги нет. К началу учебного года в школе все-таки удалось собрать педагогический состав.

- На данный момент наша школа полностью готова к встрече ребят. Мы пригласили всех недостающих педагогов. Правда, не нашли пока учителя английского языка, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» директор школы №5 Ольга Гамаюнова. - Но это не значит, что дети останутся без иностранного языка. Если в нашем учреждении нет какого-то педагога, то ребята имеют возможность поехать на занятия в образовательный корпус №1 в станице Даховской.

А это дополнительные хлопоты для родителей. Ведь детям придется тратить время на то, чтобы после уроков в школе добраться в другое место на занятия.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», проблема нехватки педагогов в Майкопском районе коснулось не только одной школы. Как рассказали в управлении образования, работать в станицах и селах никто не хочет. Причина тому - необоснованно дорогое жилье, которое не соответствует уровню доходов и жизни.

- Дефицит педагогов сохраняется достаточно давно. Даже те, кто имеет педагогическое образование, отказываются идти работать в школу, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань в Майкопском районном управлении образования. - Несмотря на то, что нагрузка позволяет платить нормальную зарплату, люди не хотят ехать в сельскую местность.

Как объяснили в управлении образования, в Майкопском районе раньше работали 24 школы. Их количество в связи с проблемой кадров уменьшилось. Несколько учебных заведений объединили в образовательные центры.

- Принятая мера позволяет детям полноценно освоить школьный курс по всем предметам, - добавляют в управлении. - Для учеников организованы автобусы, которые довозят учеников от школ к образовательным центрам и обратно. Там дети могут посетить занятия у тех учителей, которых недостает в их школах.