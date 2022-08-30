Россияне оторопели от внешнего вида сына Дмитрия Диброва

Дибровы считаются образцовым семейством. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Семейная жизнь Дмитрия Диброва всегда шла рука об руку со скандалами. Четвертый брак шоумена с юной нимфеткой из российской провинции Полиной Наградовой в свое время наделал много шума. вспоминает kp.ru. Известно, что ловелас Дибров начал ухаживать за молоденькой Полиной, когда той было всего 17 лет. Но ни людские пересуда, ни 30-летняя разница в возрасте, не помешали влюбленным обрести счастье в браке и родить троих сыновей – Александра, Федора и Илью.

Наверное, поэтому закаленная в горниле светских сплетен, Полина продолжает стойко переносить нападки общества. Например, на днях счастливая мать похвасталась фотоснимком старшего сына Александра. Мальчишка растет настоящим красавчиком и точной копией своей мамы, но именно кукольная внешность 12-летнего ребенка и навлекла гнев подписчиков на семейство.

Александра Диброва раскритиковали из-за длинных волос. Фото: СОЦСЕТИ.

- Похож на девочку....Что-то надо делать с волосами. Это мальчик? Я думала, девочка. Неужели это сын? Мальчик должен быть похож на мальчика, - комментаторы не стеснялись в эпитетах.

Александр действительно отрастил длинные волосы, которые очень ему идут, но придают нежности внешности мальчика. Однако многодетная мама никак не отреагировала на критику. Ведь она постоянно рассказывает, как гордится своей семьей и считает, что ей повезло с супругом.

Дмитрий Дибров и сам не гнушается процедур у косметолога. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Ведь Дмитрий несмотря на то, что уже разменял седьмой десяток, старается соответствовать молодой жене и регулярно навещает косметологов, - рассказывает kp.ru.

Чета даже как-то поделилась планами родить еще одного ребенка. Полина и Дмитрий Дибровы действительно мечтают о лапочке-дочке.