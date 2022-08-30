В Краснодарском крае стартовала вакцинация против гриппа

Прививку можно сделать бесплатно

На Кубани начали прививать против гриппа. В этом году планируется привить более 55% жителей региона – это свыше 3 млн человек.

– Вакцинироваться нужно в теплое время года. Именно сейчас иммунитет большинства людей достаточно крепок после лета, а пик заболеваемости еще не предвидится. Если начинать прививать всех с августа-сентября, то до октября мы сможем выработать иммунный ответ, – посоветовал главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Краснодарского края Сергей Зотов.

Главный инфекционист Кубани добавил, что прививки от гриппа абсолютно безопасны и являются основным способом его профилактики. Вакцинироваться против гриппа можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. При себе нужно иметь только паспорт.

Сделать прививку бесплатно могут:

− дети с 6 месяцев до 18 лет,

− студенты,

− работники образовательных и медицинских организаций, транспорта, коммунальной сферы и другие,

− взрослые старше 60 лет,

− беременные женщины,

− призывники,

− лица с хроническими заболеваниями.

Стоит отметить, что в Краснодарском крае продолжается вакцинация против COVID-19. От коронавируса и гриппа можно привиться в один день либо с интервалом не менее месяца. Перед вакцинацией обязательна консультация врача. От ковида уже привились более 3,2 млн жителей Кубани.