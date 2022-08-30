Краснодар 30 августа накрыл густой туман

Фото: Евгений Таранжин

На Кубани начался сезон туманов. Утром 30 августа Краснодар проснулся в плотной белой пелене. В центре города дымка растворилась до 6 утра, а вот на окраинах ее можно было наблюдать и в 8 часов. Природное явление будто напоминает о скором приближении осени.

О тумане в Краснодаре и крае предупреждали синоптики. По прогнозам, в регионе начинаются перепады дневных и ночных температур.

- Ночью и утром 30 августа в отдельных районах края ожидается туман. Днем - порывы ветра 11-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-22 градуса, днем 31-36 градусов, - сообщили в краевом гидрометцентре.

В регионе начался сезон туманов Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Жара днем будет держаться еще неделю. 31 августа и 1 сентября столбики на термометрах вытянутся до 38 градусов. А вот ночные отметки будут колебаться в районе 20 градусов и ниже. А уже на следующей неделе, с 6 сентября, ночные показатели опустятся до 10 градусов. Такие осенние перепады приведут к образованию густых туманов и на дорогах региона.

Кстати, спад жары положительно скажется на турпотоке. Уже известно, что спрос на поездки в бархатный сезон на курорты Краснодарского края вырос вдвое. Кажется, этот год побьет все рекорды.