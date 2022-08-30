«Бил, чтобы почувстовать власть». В Новороссийске мужчина жестоко избил свою собаку ногами

Личность мужчины сейчас устанавливается. Фото: t.me/chpnvrsk

Жители Новороссийска стали свидетелями жуткой картины. В Приморском районе города они заметили мужчину, который вышел на прогулку со своим псом. Он сначала бегал по улице, а после хозяин начал «воспитание». При этом он использовал неадекватные методы для дрессировки собаки. Мужчина что-то говорил псу, и когда тот делал что-то, по его мнению, не так, начинал бить.

Все происходящее попало в объектив уличных камер, видео жестокого избиения опубликовали в социальной сети. На кадрах видно, что мужчина в течение пары минут наносит удар за ударом. Сначала несколько раз он стукнул пса в область крестца, потом и вовсе стал душить, сжимая ногами. Собака осталась жива, однако, в каком она состоянии, пока неизвестно.

- Моему возмущению нет предела, человек не может так издеваться над животными! Видно, что он бьет пса только, чтобы почувствовать власть, показать, что он сильнее. Надеюсь, его накажут, - возмущенно пишут жители города в социальных сетях.

По словам зоозащитников, мужчина издевается над псом уже не первый раз. Но сейчас удалось зафиксировать его жестокие методы дрессировки.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», полиция уже заинтересовалась резонансным роликом.

- Материал по данному факту зарегистрирован, идет проверка, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Личность живодера сейчас устанавливается. По закону за жестокое обращение с животным ему грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы до 3 лет.