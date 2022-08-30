В Сочи учителям каждый месяц будут выплачивать по 15 тысяч рублей за аренду жилья

Учителям будут выплачивать компенсацию. Фото: администрация Сочи

В Сочи ввели дополнительные меры поддержки для учеников и учителей. Мэр города Алексей Копайгородский озвучил все стратегические инициативы за круглым столом с директорами школ.

- Благодаря решению губернатора с этого года педагоги, соцработники и врачи, прожившие в регионе не менее 10 лет, могут получить субсидию из краевого бюджета – миллион рублей на первоначальный взнос по ипотеке, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, учителям будут выплачивать по 15 тысяч рублей за аренду жилья каждый месяц. Компенсации получат преподаватели школ, детсадов и учреждений допобразования, а также педагоги и работники культуры и спорта.

- Решение главы города Сочи Алексея Копайгородского по поддержке педагогов в части выплаты компенсации за аренду жилья войдет в историю как одно из самых главных социальных решений. Потому что есть возможность пригласить учителей из других регионов, - заявила директор школы № 26 Сочи Валентина Митина.

По словам директора гимназии № 5 Елены Канищевой, на сегодняшний день привлечь кадры достаточно сложно. Но приезжают учителя из других городов. А благодаря компенсации педагоги смогут закрепиться на курорте вместе со своей семьей.

Стоит отметить, что учителям, которые подготовили 100-балльников на ЕГЭ, выплатят премию в 50 тысяч рублей. А со следующего года эту же сумму получат и выпускники.

В 2022 году впервые в истории пять школ и пять детсадов получат по миллиону рублей. Деньги будут выделены на улучшение образовательного процесса.