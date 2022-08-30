Мертвыми медузами усыпано побережье. Фото: скриншот видео

Побережье Азовского моря покрылось мертвыми медузами-гигантами. Десятки морских животных выбросило в поселке Пересыпь. Желейные берега сняли туристы, которые отметили, что купаться в воде очень неприятно.

- Это ужас! Кошмар! Приехали на море, называется… Запах стоит отвратительный, - говорят очевидцы.

Отдыхающие заметили, что погибшие медузы очень большие, в несколько ладоней взрослого человека. Скорее всего, это корнероты. У таких медуз характерная «юбка» с сиреневой полоской. Они могут ужалить, если подплыть слишком близко.

На Азовском море нашествие медуз – дело обычное, в сезон они могут то исчезать, то появляться вновь по нескольким причинам.

- Медузы скапливаются в поверхностном слое, когда он достаточно прогрет. В нем также должно быть много пищи для них, - отмечает член Общественного экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко. – Если был сильный ветер, то их обязательно прибьет к кромке, потому что они не могут противиться течению.

Но для некоторых туристов большое количество медуз – увлекательный аттракцион. Ранее отдыхающий в Сочи съел часть животного на спор. В Пересыпи же нашли другой способ применения морского существа. Его примерили на голову вместо панамы. Повторять трюк не стоит никому – медуза может сильно обжечь лицо и глаза.