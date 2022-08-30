Украинские спецслужбы пытались пополнить ряды ВСУ заключенным из Адыгеи

Расследование продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

29-летнего заключенного исправительной колонии №1 в поселке Тлюстенхабль Адыгеи пытались переманить в ряды вооруженных сил Украины. Молодой человек был на связи с украинскими наемниками, которые предлагали за участие в конфликте «большие деньги».

Мало того, что заключенный согласился, он стал призывать вступить в легион и своих сокамерников.

- Молодой человек публично среди других осужденных высказывался о том, что действия России на Украине незаконны. Кроме этого, он неоднократно выражал желание пополнить ряды ВСУ, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах республики.

Сотрудникам ФСИН о призывах 29-летнего заключенного стало известно от его же сокамерников. Дальше ситуацией заинтересовались силовики.

Известно, что молодой человек был ранее осужден за развратные действия и грабеж, ему оставалось отсидеть несколько месяцев за уклонение от отбывания наказания. Но в отношение него снова возбудили уголовное дело – по статье «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации». Теперь мужчине грозит еще 20 лет лишения свободы.

В настоящее время проводится расследование, выясняются все обстоятельства случившегося. В том числе, устанавливается причастность к этой ситуации и других лиц.

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