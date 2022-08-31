Три первоклашки и три выпускника. В самых маленьких классах на Кубани готовятся к 1 сентября

Первоклассники и будущие выпускники. Фото предоставлено школой № 34 Кореновского района.

Хотя в школе хутора Журавского Кореновского района в День знаний сядут за парты больше 100 мальчишек и девчонок, первый и последний классы здесь самые «домашние» в Краснодарском крае: в каждом всего три ученика.

Семилетние Никита Волков, Мирослав Лукьяненко и Таня Демченко уже познакомились со своей первой учительницей Светланой Пыльной и выучили стихи. Эта троица будет звездной на линейке 1 сентября в школе № 34 хутора Журавского Кореновского района. Дело в том, что в 1-м классе больше не будет учеников - набралось только трое. И в целом по Краснодарскому краю эта хуторская школа единственная, где так мало первоклашек.

Первоклашки Никита, Таня и Мирослав. Фото предоставлено школой № 34 Кореновского района.

- У нас и в выпускном классе, в 11-м, тоже всего трое ребят, - рассказывает директор школы № 34 Людмила Милютина. - Всего в этом году в классы придут 103 ученика. Все ребята - наши, хуторские: сначала мы учили их родителей, и вот теперь они ведут в школу уже своих детей. Такие маленькие, «домашние» классы по три ученика в нашей истории впервые: вероятно, виновата «демографическая яма» 1990-х годов. Зато занятия будут почти что индивидуальные, как с репетитором: может, списать или подсказать товарищам ребята не смогут, зато знания получат крепкие.

И первоклашек, и будущих выпускников, как и их родителей, директор хорошо знает и величает по имени-отчеству.

- Первоклассник Никита Волков растет в многодетной семье, где четверо ребятишек. Два его брата учатся у нас в девятом и десятом классах. У Мирослава Лукьяненко папа работает в местном агрохолдинге, а мама - в магазине. Танечка Демченко - дочка нашего выпускника, главы Братковского сельского поселения Алексея Демченко, - рассказывает о первоклассниках Людмила Милютина.

- Наша хуторская школа даст фору городским. Педагоги классные: мама моя там 40 лет преподавала, до этого - бабушка. Да и родителей одноклассников знаешь: все наши, местные, работают на предприятиях, а главное - люди хорошие, - говорит глава Братковского сельского поселения Алексей Демченко, который и поведет дочку в 1-й класс. - Знаете, перед новым учебным годом в школе отремонтировали спортзал и рекреации. В кабинетах - современные пособия, компьютеры и Wi-Fi.

«Точка роста» - любимый кабинет одиннадцатиклассников. Фото предоставлено школой № 34 Кореновского района.

А из центра цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» старшеклассников домой не выгонишь. Тут и квадрокоптеры, и 3D-моделирование, и очки виртуальной реальности, и робототехника, и даже своя телестудия! Из трех одиннадцатиклассников завсегдатай «Точки роста» - Алексей Тонкошкуров. Парень мечтает стать программистом и уже пишет программы. А его одноклассник Данила Темченко занимается кикбоксингом, имеет первый спортивный разряд, привозит кубки и медали всероссийских и краевых соревнований. Третьим в мужском классе будет Андрей Токарев: добрый и трудолюбивый парень, который увлекается техникой.

Дружная мужская компания выпускников: Алексей, Данила и Андрей. Фото предоставлено школой № 34 Кореновского района.

- Все трое ребят родились и выросли в Журавском и учатся в нашей школе с первого класса, - рассказывает директор учреждения. - Знаете, десять лет назад у нас уже был маленький выпускной класс, но - чисто женский. Тогда школа проводила во взрослую жизнь четырех девчонок.

В этом году единственная ученица-первоклассница Таня Демченко на торжественной линейке в честь Дня знаний даст первый звонок вместе с будущим выпускником Данилой Темченко.