Пьяный мужчина отобрал майку любимого игрока у юного болельщика в Сочи

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Эта история случилась еще месяц назад. Футболисты «Сочи» только что переиграли «Ахмат» (2:1) в матче 3-го тура чемпионата России.

После свистка автор дубля Кристиан Нобоа пошел к болельщикам. Он поблагодарил зрителей и подарил им две футболки. Одну – мужчине в футболке «Краснодара», вторую – мальчику. Ему он обещал майку еще до игры.

Только сохранить подарок кумира парнишка не смог. На кадрах видно, как мужчина обхватил мальчика и вырвал футболку. Остановить его никто не решился.

По словам очевидцев, он был пьян. Некоторые даже подумали, что это отец парня. Слишком распущенно он себя вел: обхватил мальчика и отнял футболку.

Не сразу заметили кражу и в клубе. Об инциденте они узнали по электронной почте. На нее написал отец парня. Он заявил, что неизвестный мужчина отнял у сына футболку.

- Было недоумение. Всем было жалко парня. Мы сразу решили исправить ситуацию, занялись его поисками. Но отец опередил нас – написал на почту, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе «барсов». – Нобоа сразу поддержал нашу идею. Сперва думали отравить футболку почтой. Но решили дождаться жеребьевки Кубка России.

Так вышло, что ближайший матч «Сочи» проведет в Екатеринбурге. Там он сыграет с «Уралом».

- А парень живет в Кургане. Это недалеко от Екатеринбурга. Мы позвали его на матч. И уже везем подарок – футболку, – добавили в пресс-службе.

Ехать мальчугану недолго – всего четыре часа, или 340 километров. Кстати, зовут парня Максим. Ему 12 лет. Он с детства занимается футболом. В Сочи он отдыхал с семьей, но уговорил отца сходить на футбол, чтобы увидеть кумира.