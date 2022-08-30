Иван Васильевич меняет профессию. Винодел из Анапы выступил на кастинге шоу «Голос 60+»

Иван Каракезиди пел на кастинге джаз и греческую песню. Фото: скриншот видео.

Один из первых микровиноделов России Иван Каракезиди из Анапы стал участником кастинга популярного шоу «Голос 60+» на Первом канале.

Производством вина Янис, или, на русский манер, Иван Каракезиди занимается несколько десятилетий. Он – потомственный винодел: его предки, понтийские греки, больше 100 лет назад разбили свои виноградники под Новороссийском. Свое винное подворье Иван Васильевич заложил больше двадцати лет назад под Анапой: купил землю и переехал на хутор Куток.

Анапский винодел знает толк в музыке. Фото: соцсети.

– Меня часто называли «пионером российского микровиноделия», потому что я один из первых в стране получил лицензию и стал производить маленькими партиями по классической технологии и биодинамическим методом вина, – говорит Иван Каракезиди. – А где вино, там веселье и песни: я же еще музыкант – играю на гитаре и флейте. Студентом с друзьями подрабатывал пением на улицах «на шляпу».

Идея попытать счастья в «Голос 60+» виноделу пришла спонтанно: мол, хватит скрывать талант. Подал заявку, позвонили с Первого канала – и Иван Васильевич рванул в Москву на кастинг пятого сезона шоу. На прослушивании Каракезиди аплодировали все, включая главу дирекции развлекательного и музыкального вещания Первого канала Юрия Аксюту.

Каракезиди не только делает классные вина, но и играет на флейте. Фото: скриншот видео.

– Я пел им любимый джаз и, конечно, греческую песню про любовь, играл на флейте. Сейчас паузу делаю: почему бы на втором дыхании не выдать что-нибудь этакое? Хотя на прослушивании трудно раскрыться, – интригует винодел на вопрос, прошел ли он кастинг. – Шоу делают профессионалы – тонкие люди, хорошие психологи: они все понимают, считывают подтекст и видят, что мы кое-что хорошее можем выдать для любимой страны.

Станет ли Иван Каракезиди участником пятого сезона «Голос 60+» и если да, то в чью команду попадет: Александра Малинина, Валерия Сюткина, Игоря Корнелюка или Елены Ваенги, узнаем уже 4 сентября. Новый сезон шоу «Голос 60+» с Ларисой Гузеевой, заменившей Дмитрия Нагиева на месте ведущего, выйдет в эфир в 19:00.

БУДЬ В КУРСЕ

Белые авторские вина Иван Каракезиди выдерживает пять и более лет: его «Стретто» удостоено нескольких золотых медалей международных винных выставок.