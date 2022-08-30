«Мы все неидеальны». Спортсмен с ДЦП из Геленджика тягает 70-килограммовые штанги и записывает жизнеутверждающие ролики в соцсетях

Давид Григорян занял второе место в Краснодарском крае по тяжелой атлетике. Фото: личный архив героя

Давид Григорян не выбирал свою судьбу. Так получилось, что он родился с ДЦП, и уже 21 год он живет с этой болезнью. Борется, принимает, идет вперед. За плечами молодого человека обычная школа, колледж, бесконечные реабилитации, жуткая операция и занятия спортом. Еще в 8 лет отец отвел маленького Давида в бассейн. Мальчик мечтал попасть в сборную Краснодарского края по плаванию, но не срослось. Теперь он ежедневно тягает штанги и качает пресс. В прошлом году парень занял второе место на региональных соревнованиях по тяжелой атлетике – выжал лежа 70 килограмм! Из щуплого мальчика Давид благодаря силе воли и тренерам превратился в мужчину с широкими плечами и подтянутой фигурой, и это при ДЦП, когда пострадавшие мышцы неизбежно атрофируются.

21-летний парень с детства занимается спортом. Фото: личный архив героя

Сейчас парень готовится к новым соревнованиям и ведет блог о здоровом образе жизни, выкладывает видео с тренировок и зовет всех в спортзал – только там, по признанию Давида, можно почувствовать себя живым. Но так было не всегда. В 12 лет парня даже посещали мысли о суициде. Как он выбрался из черной депрессии и как поверить в себя, - об этом спортсмен рассказал «Комсомолке».

Дорога в спорт

- На плавание меня отвел папа примерно в 8 лет. Мне это давалось очень тяжело из-за того, что ноги быстро уставали. Это было моей основной проблемой. Я выступал на соревнованиях, но первых мест не было, просто был в списке призеров. Меня все же взяли в сборную Краснодарского края по плаванию. Правда, на сборы так и не позвали, меня исключили. Думаю, я не оправдал надежд. После ортопедической операции в 12 лет я пришел в спортзал, так и остался здесь. В 2021 году занял второе место на краевых соревнованиях по тяжелой атлетике, поднял 70 килограмм. В 2022 году на соревнованиях в Геленджике я занял первое место на городских соревнованиях. Конечно, это заслуга моих тренеров, без них я бы не достиг этих высот.

Какой я инвалид?

- Переломный момент в моей жизни произошел в 12 лет. Когда я был младше, я не обращал внимания на ДЦП – я мог драться, бегать, ходить, как обычный ребенок. Но потом меня стали называть инвалидом. Я думал, что инвалиды – это те, кто не может ходить, ездят в коляске. И думал, почему меня так называют? А родители мне не говорили, что у меня что-то не то. Но в итоге узнал про свою болезнь. У меня начались тяжелые комплексы, я очень быстро повзрослел. В то время я пытался познакомиться с девчонкой, а она указала на инвалидность, сказала, что ей такой парень не нужен. Тогда я и столкнулся с первой жестокостью и отказом. Сейчас я смотрю на это спокойно. А тогда я думал, что сведу счеты с жизнью. Ситуацию подогрела операция.

Давид закончил обычную школу и колледж. Фото: личный архив героя

Жуткие боли

- Я был очень капризный ребенок в детстве. Не хотел лечиться и заниматься, хотя это было нужно. Я хотел играть, бегать, хотелось обычного простого детства. Объездил пол-Европы, был на реабилитации в Венгрии, Израиле, Чехии, в российских санаториях. Занятия причиняли боль и мучения. Но самое негативное воспоминание – это операция по методу Ульзибата в 12 лет. Ее часто делают детям с ДЦП из-за скованных мышц. Я не хотел ложиться под нож. Перед операцией у меня начались истерика и паника, но родители настояли, они хотели как лучше. Мне сделали надсечки на левую руку и ногу. Две недели нельзя было ходить, я ползал на коленях, папа выносил меня на руках на улицу, чтобы подышать воздухом, а потом и вовсе мне пришлось сесть в инвалидную коляску. Я думал – как так? Я из человека, который ходил сам, превратился в беспомощного инвалида. Через 14 дней началось самое страшное – я боялся встать на больную ногу, у меня дико болели связки. И началась депрессия, но все же через боль я пошел, потому что хотел все делать самостоятельно. Это чудо, что сейчас я могу ходить.

Луч света

- После операции я отошел, и мама сказала, что надо идти заниматься спортом. Я пошел в спортзал. Сначала тренер давал щадящие задания на матах, ноги у меня были очень худые, начали с разработки мышц. Я был очень слабый, не было мышечного каркаса. Раньше я не мог даже отжаться. Мне понравилось, много времени понадобилось, чтобы окрепнуть к 14 годам. Но результаты были, я остался здесь и до сих пор три-четыре раза в неделю прихожу на занятия. Я себя нашел в тренировках с железом. Стараюсь практиковать как функциональные, так и силовые тренировки. Здесь я чувствую себя живым, даже девушки мне улыбаются. А когда порой идешь по улице, то люди смотрят на тебя, как на прокаженного, как на приведение. Спортзал спас мне жизнь, не знаю, что бы со мной было… Это мой луч света в темном царстве.

ДЦП как образ жизни

- Я, конечно, раньше сильно комплексовал, сейчас иногда тоже бывает. Даже при операциях, иглоукалываниях и прочих многочисленных процедурах, хромота все равно останется вместе со мной навсегда, что бы я ни делал. Я просто научился с этим жить. Наверное, я совру, если скажу, что жизнь с ДЦП – идеальная. Нет ничего идеального, мы все неидеальны. Да, конечно, это больно и тяжело - жить с инвалидностью. Но мне помогает путь смирения и веры в себя. Что-то предначертано нам судьбой, но в каких-то моментах мы сами можем выбирать свой путь, каждый день делая выбор. Я, например, не пью, не курю, веду здоровый образ жизни. Это мой выбор, потому что я должен ценить свое здоровье. Его у меня и так немного.

С боксером Роем Джонсом. Фото: личный архив героя

Падать, чтобы идти дальше

- Людям с ограниченными возможностями здоровья я желаю найти свое любимое дело. Это не обязательно может быть спорт. Рисование, сочинение стихов или музыки. Можно открыть целый мир, ели ты чем-то увлечен. Главное не падать духом, иметь внутренний стержень и продолжать жить, как бы тяжело не было. Нужно уметь приспосабливаться к обстоятельствам, которые подбрасывает нам судьба. Нельзя никогда сдаваться, опускать руки, даже если родственники или друзья бывают с нами не согласны, даже когда все плохо, нужно искать выход в любой ситуации. Да, бывают дни, когда я унываю. Но я морально поднимаюсь, отряхиваюсь и иду дальше. Кто не падал, тот не встает, говорил Федор Емельяненко. Вот и я придерживаюсь такой же мысли. Надо вести себя достойно в любом положении. У меня правило – никогда ни у кого ничего не просить. «Не верь, не бойся, не проси» - сказал мне один человек, и я с ним согласен.

Общение

- Когда ты ребенок, ты думаешь, что все люди твои друзья. Ходишь в розовых очках, пока они не разобьются. В старших классах стычек не было, не дразнили, но со мной перестали общаться, мне как-то всегда было одиноко. В колледже тоже не срослось - меня многие сверстники называли скучным, нудным и неинтересным. У них один смысл в жизни – пойти в клуб и оторваться. Я так не хочу. Это мой выбор. Но я никого не сужу. Поэтому точек соприкосновения не было. Сейчас я понимаю, что мир бывает жесток. Мне иногда стыдно за свое поколение. Кажется, что люди прожили войну, трудные времена, но были добрее и лучше. У меня есть близкий друг семьи, который меня поддерживает. Есть общение в спортзале, но в основном все-таки – в соцсетях. Там я веду свою группу в Телеграм-канале.

О будущем

Мне кажется, что в спортзале я вылечусь полностью, я себя так запрограммировал – верить в лучшее. Поэтому дальше буду ходить сюда. Хочу выступить на краевых соревнованиях, взять первое место и продолжить выступать на серьезном уровне, если позволит здоровье. Сложно что-то прогнозировать. Я не хочу строить огромных планов, потому что я очень сильно обжегся и понял, что нужно жить здесь и сейчас. Глупо загадывать свою жизнь наперед, не будучи господином завтрашнего дня, как говорил Сенека. Буду также тренироваться, вести свой блог и наслаждаться жизнью.