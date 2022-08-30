Пять лучших мест для пикника в Краснодаре

Парк "Солнечный остров" на Старой Кубани - подходящее место для вылазки на природу. Фото: сайт "Краснодарские парки".

С началом календарной осени все больше краснодарцев будут проводить выходные в городе. Пока погода балует, стоит взять плед и закуски и проводить лето пикником. Собрали топ-5 зеленых уголков Краснодара, где можно уютно посидеть на траве.

В парке Галицкого пикник можно устроить на ухоженной лужайке. Фото: Архив "КП"

Главная достопримечательность, которую едут смотреть со всей страны: парк «Краснодар» (ул. Разведчика Леонова, 1). Парк Галицкого, как чаще называют его краснодарцы, спроектировало немецкое архитектурное бюро GMP International из комплекса из спиралей, изгибов и полусфер: в центре почти каждой есть уютные зоны для посиделок. Кроме того, можно расположиться прямо на одной из ухоженных лужаек вдоль аллей или в розовой галерее-перголе.

В парке имени 30-летия Победы можно посидеть с видом на реку. Фото: сайт "Краснодарские парки".

Одним из популярных мест для пикников остается парк имени 30-летия Победы (ул. Береговая, 146) или Затон. Здесь можно расположиться в роще в тени деревьев или на лужайке с видом на реку Кубань. Затон остается одним из немногих мест в Краснодаре, где в городской черте можно пожарить шашлыки: достаточно арендовать беседку с мангалом (3500 - 4500 рублей день). Помимо прочего, на его территории находится собрание военной техники — подводная лодка, самолеты, танки, музей боевой славы, пейнтбол и карусели.

Если зайти вглубь "Солнечного острова", можно найти тихие поляны. Фото: сайт "Краснодарские парки".

В парке «Солнечный остров» (ул. Трамвайная, 2) можно устроить пикник как на «первой линии» – на лужайках возле Старой Кубани, так и пройти вглубь Большого острова с его заповедными кущами и множеством укромных полянок. «Солнечный остров» идеально подойдет для вылазки на природу с детьми: здесь можно заглянуть в сафари-парк, покататься на аттракционах и катамаранах, поиграть в пляжный волейбол и теннис, взять напрокат велосипед.

За оградой Ботанического сада начинается красивейший парк. Фото: Архив "КП"

Дендрарий Кубанского государственного агроуниверситета, он же – Ботанический сад имени профессора Ивана Косенко (ул. Калинина, 13) охотно распахивает свои двери для посетителей ежедневно с 09:00 до 21:00. В дендропарке со статусом особо охраняемой природной территории можно увидеть сотни видов растений и посидеть на траве возле бамбуковой рощи или в сосновом бору. Ботанический сад по праву считается одним из лучших мест для романтических свиданий.

В чистяковской роще можно устроить пикник после занятий йогой. Фото: сайт "Краснодарские парки".

В Чистяковскую рощу (ул. Колхозная, 86), старейший после Городского сада парк, тоже стоит отправиться на пикник всей семьей. После того как в 2008 году роща пережила реконструкцию, здесь появились специальные площадки для пикников и классные развлечения для детей: аттракционы, горки, веревочный парк. А для взрослых по выходным в парке проводят уроки йоги. И уж точно не стоит отказывать себе в удовольствии покормить с ладони белок, которых здесь живет великое множество.

БУДЬ В КУРСЕ

Снедь и напитки для пикника необязательно брать с собой: курьеры онлайн-ритейлера «Самокат» доставят заказ в любой из парков за полчаса.

Не стоит забывать и о том, что штраф за мусор в парке составляет от 2000 до 5000 рублей.