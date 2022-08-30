Хотела вылечить гангрену. В Краснодаре 30-летняя женщина вскрыла ножом рану знакомого, и он умер

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В Краснодаре 30-летняя женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности после вскрытия гангрены у знакомого. 23 августа она пришла к 57-летнему мужчине в гости, у которого гноилась нога. Они выпили, а после этого у местной жительницы возник план, как вылечить друга. Она предложила провести мини-операцию с помощью обыкновенного ножа. Мужчина согласился.

- Подозреваемая надрезала кожу на правой голени своего знакомого, после чего у него началось кровотечение, - рассказал «КП» - Кубань» руководитель следственного отдела по Центральному округу Краснодара Иван Сенгеров.

Мужчина умер на месте от потери крови и геморрагического шока. А его целительницу задержали.

- Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - отметил Иван Сенгеров.

Теперь подозреваемой грозит до 2 лет тюрьмы или исправительные работы на этот же срок.