В оперштабе Кубани опровергли информацию о возобновлении работы Керченской переправы

Керченская переправа остановилась после открытия Крымского моста.

В социальных сетях 30 августа стали появляться сообщения о возобновлении работы Керченской паромной переправы, а также подготовке к возможной эвакуации. Однако в оперативном штабе Краснодарского края информацию об этом опровергли.

- В анонимных телеграм-каналах начала распространяться информация о якобы распоряжении губернатора Краснодарского края от 30 августа, - сообщают в оперштабе региона.

В документе указывалось, что планируется создать межведомственную группу по работе Керченской паромной переправы для якобы подготовки проведения эвакуационных мероприятий.

- Никакой межведомственной группы с подобными задачами не создавалось, - заявили в оперативном штабе Краснодарского края. - Такого документа не существует и не прорабатывалось.

В оперштабе региона также добавили, что появившаяся в соцсетях информация является фейковой и лживой, а ее распространение – попытка дестабилизации обстановки.

Напомним, Керченская паромная переправа окончательно прекратила свою работу 29 сентября 2020 года. После открытия Крымского моста потребность в морском сообщении между портом «Крым» и портом «Кавказ» резко сократилась. Как только наладили железнодорожное сообщение с материком, необходимость в морской переправе отпала вовсе.

Отметим, что последний рейс с пассажирами на борту сделал паром "Крым" в октябре 2018 года.

- Керченская паромная переправа приостановила свою работу с 1 октября в связи с запуском грузового сообщения по мосту, - сообщали в министерстве транспорта Крыма.

В 2019-2020 годах автопассажирский паром не выполнил ни одного рейса в проливе.