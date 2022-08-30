Первый университетский лицей в Усть-Лабинске 1 сентября проведет праздничную линейку и научное шоу

Для первого дня учебного года лицеистам подготовили насыщенную программу. Фото: Первого университетского лицея им. Н.И. Лобачевского.

Грядет новый учебный год. 1 сентября во всех учебных заведениях Краснодарского края прозвенит звонок - пройдет торжественное построение учащихся. Праздничная линейка планируется и в первом университетском лицее имени Лобачевского в Усть-Лабинске.

Поздравить с началом учебного года юношей и девушек приедет основатель лицея, промышленник Олег Дерипаска; ученый, популяризатор наук Алексей Семихатов; а также представители администрации Краснодарского края.

Без преувеличения каждый учащийся запомнит это 1 сентября. Ведь День знаний в лицее проведут необычно - в формате научных соревнований.

В учебном заведении готовят учеников к поступлению на естественно-научные факультеты лучших вузов России. Фото: Первого университетского лицея им. Н.И. Лобачевского.

В учебном заведении готовят учеников к поступлению на естественно-научные факультеты лучших вузов России. Именно здесь ребята, например, на занятиях по химии смогут не просто узнать азы предмета, но по-настоящему прикоснуться к науке, провести реальные исследования. Потому в первый день учебного года для учащихся, которым по душе естественно-научное направление, подготовили насыщенную программу.

Она состоит из экспериментов, интеллектуальных игр и состязаний. Проявить себя в каждом из них смогут дети всех возрастов.

- Праздничная линейка в лицее будет включать в себя не только традиционные поздравления, - рассказывают в пресс-службе учебного заведения. - Также будет проведено научное шоу, на котором сами лицеисты продемонстрируют эксперименты.

Кроме того, 1 сентября пройдет биологический квест. Каждый его участник сможет проверить себя, а именно - знания предмета и навыки критического мышления.

- После этого школьники поучаствуют в интеллектуальной викторине по профильным для лицея предметам – физике, математике, химии и биологии, - добавляют организаторы.

Помимо прочего, учащихся ждут научные бои. Мериться силами придется интеллектуальными. Но потребуются не только знания, но и умение выступать перед публикой.

Ребят ждут квесты и научные бои. Фото: Первого университетского лицея им. Н.И. Лобачевского.

- В этот день ученики и преподаватели выступят с докладами по междисциплинарным исследованиям, - добавляют в пресс-службе лицея. - А члены жюри и зрители выберут лучшее выступление.

Кстати, лицеистам дадут возможность поупражняться еще в одном задании - конструировании аналога машины Голдберга (это устройство, которое выполняет простые действия сложным образом. - Прим.ред.). Это поможет учащимся развить командный дух.

БУДЬ В КУРСЕ!

1 сентября фонд «Вольное Дело» объявит о старте программы подготовки школьных преподавателей естественных и точных наук.

- Она будет реализована в сотрудничестве с МГУ имени М. В. Ломоносова и Министерством просвещения РФ, - говорят в пресс-службе лицея. - Программа позволит сформировать резерв высококвалифицированных педагогов – выпускников и аспирантов МГУ и других ведущих вузов России.

Подготовка специалистов будет включать в себя их обучение лучшим современным методикам преподавания и дальнейшее трудоустройство в физико-математических школах российских регионов.

СПРАВКА «КП»

Первый Университетский Лицей имени Н.И. Лобачевского находится в Усть-Лабинске. Это масштабный образовательный проект, главная задача которого – предоставить детям из регионов возможность получить бесплатное качественное образование, отвечающее международным стандартам и требованиям ведущих вузов.

Основной акцент в подготовке лицеистов делается на изучении математики, информатики, физики, химии, биологии и иностранных языков.

Лицей рассчитан на 475 учащихся с 7 по 11 классы. Для проживания иногородних школьников построен комфортный кампус на 200 мест.

Аудитории и лаборатории оснащены современной техникой для учебы и научной работы. В обучении учитываются личные особенности, интересы и способности учеников — с их учетом для каждого лицеиста формируется индивидуальный учебный план.