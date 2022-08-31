Трагедия советского «Титаника»: спустя 36 лет после трагедии «Нахимова» в Новороссийске полно тайн

Пароход «Адмирал Нахимов» за несколько часов до трагедии. Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец».

31 августа 1986 года в Цемесской бухте произошла одна из самых страшных катастроф в СССР. Всего в четырех километрах от берега затонул пароход «Адмирал Нахимов». Он пошел ко дну после столкновения с сухогрузом. Жертвами той жуткой трагедии стали 423 человека. Гордость пассажирского флота Советского Союза окрестили советским «Титаником». Масштабы морской катастрофы поражали, но об этом не писали в газетах. Почему не объявляли траур в стране, а первые дни о случившемся говорили только шепотом?

Пробоина размером с трехкомнатную квартиру

Этот рейс должен был стать последним – после возвращения корабль, построенный в 1925 году, собирались отправить на списание. Достать путевку на пароход было сложно. Круиз, стоимость которого начиналась от 150 рублей, считался престижным. Это месячная зарплата инженера! И, конечно, прокатиться напоследок на «Адмирале Нахимове» хотели многие.

Отправиться в круиз на красавце-пароходе было мечтой любого советского человека. Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

На пароходе тогда находились 897 пассажиров и 346 членов экипажа. В последний вечер лета круизный лайнер отошел от причала Новороссийска в сторону Сочи. В это же время к горящей огнями гавани приближался сухогруз «Петр Васев».

Командование судов обсудили детали маневра - сошлись на том, что «Васев» должен был пропустить круизный лайнер. Позже этот диалог назовут грубейшим нарушением международных правил. Пропустить должно было то судно, чей правый борт подставляется под теоретически возможный удар. То есть замедлить ход должен был именно «Нахимов».

Круизное расписание последнего рейса. Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

В 23:12 «Петр Васев» на полном ходу врезался в пароход. Образовалась пробоина площадью около 80 квадратов. Это размер трехкомнатной квартиры. Корабль стремительно стал идти ко дну – через 8 минут «Нахимова» поглотила пучина…

«От криков детей бежали мурашки»

Стюардессы и матросы пытались вывести пассажиров, находившихся в каютах и внутренних помещениях судна. Но, по свидетельствам выживших в катастрофе, на борту в тот момент стояла жуткая паника. В узких коридорах люди, не понимавшие, куда бежать, давили друг друга, дрались за спасательные круги.

Но, к счастью, были и те, кто до последнего вместе с членами экипажа помогал спасаться людям, отдавая им свои жилеты.

«Петр Васев» врезался в пароход на полном ходу.

- Трудным для многих казалось прыгнуть вниз и отплыть дальше от борта, чтобы не затянуло в воронку. Люди боялись оказаться в воде, потому старались подняться все выше и выше. Это многих погубило… От криков детей бежали мурашки, но помочь им было просто невозможно, - вспоминает один из пассажиров рейса.

О катастрофе долго ничего не сообщали. Власти были уверены - люди еще не оправились от Чернобыльской аварии, а тут снова произошла трагедия. В стране не объявляли траур, людям запрещали сообщать родственникам в телеграмме, что они живы. О случившемся многие, кто был тогда в Новороссийске, говорили шепотом. Спасательные работы проходили практически тайно – туристов просили покинуть берег.

Официальное заявление о ЧП появилось в газетах лишь спустя пять дней, когда стало ясно – молчать дальше уже нельзя.

Злой рок или преступная халатность

Многие эксперты, которых привлекли к расследованию, называли трагедию немыслимой и даже нелепой.

- Она просто не должна была случиться! – никак не могли поверить правоохранители.

Ведь за штурвалом стояли профессионалы, морские волки с огромным опытом. Но официальные причины таковы - «Адмирал Нахимов» затонул из-за грубейших нарушений правил безопасности мореплавания. К трагедии привела ошибка капитанов.

Капитан «Васева» Виктор Ткаченко (слева) и Вадим Марков, который управлял «Нахимовым», получили по 15 лет лишения свободы.

Некоторые скептики считают — пароход погубило не это. Одни убеждены, что лайнер потопили агенты спецслужб из-за находившегося на его борту начальника управления КГБ по Одесской области. Есть и самая необычная гипотеза — якобы, в ту роковую ночь под Новороссийском проводились испытания современного микроволнового оружия. Мол, его сигналы внесли неясность в работу навигационного оборудования «Адмирала Нахимова». Но все это осталось лишь на уровне слухов.

Капитан «Васева» Виктор Ткаченко и Вадим Марков, который управлял «Нахимовым», получили по 15 лет лишения свободы и по 40 тысяч советских полновесных рублей штрафа. Известно, что их обоих уже давно нет в живых.

Спустя 36 лет на дне моря до сих пор покоятся 64 пассажира. Они значатся пропавшими без вести.

КСТАТИ

Роковым рейсом должны были плыть певец Моисеев и юморист Винокур

По удивительному стечению обстоятельств в катастрофе не погибли российские знаменитости. Как оказалось, плыть тем рейсом должен был Борис Моисеев. Но певца от смертельного круиза отговорила примадонна. В плавание должна была отправиться и дочь Аллы Пугачевой, но и Кристине она запретила. Певица словно предчувствовала катастрофу.

Бориса Моисеева от смертельного круиза отговорила примадонна российской эстрады. Фото: Борис КУДРЯВОВ

А вот первый исполнитель легендарной песни «День Победы» и гимна Олимпиады-80 Лев Лещенко на отплывавшем из Новороссийска пароходе должен был добираться до места проведения своего очередного концерта. Но в самый последний день у певца возникли неотложные дела. На борт лайнера звезда эстрады так и не попал.

Злой рок обошел также стороной и юмориста Владимира Винокура. В одном из интервью он признался, что от путешествия на пароходе его отговорили друзья.