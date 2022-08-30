В «Агурском ущелье» пересохли водопады. Фото: нацпарк Сочи.

В Сочи из-за засухи пересохли водопады. На месте, где раньше находилось 30-метровое озеро, сейчас остались голые скалы и небольшая лужица. Подобное явление – большая редкость для туристического объекта Агурское ущелье.

- Сегодня, 30 августа, работники Мацестинского участкового лесничества обходили туробъект. Они зафиксировали, что река Агура исчезла в ущелье, обнажив глубокий каменный котлован, - сообщил лесничий Борис Шавонин.

Голые скалы образовались на месте глубокого озера. Фото: нацпарк Сочи.

Аномалия произошла из-за жаркой погоды в Сочи и засухи. Дожди в субтропиках не лили уже больше двух недель. И пока осадки не возобновились с приходом осени, стоит попытать удачу и отправиться в ущелье реки Агуры, чтобы увидеть его в сухом виде.

Самое главное для каждого туриста – это внимательно относиться к безопасности на маршруте. В лесу и тем более в ущелье реки необходимо следить за детьми, не стоит сходить с тропы, чтобы не заблудиться. Также нужно обязательно убирать за собой мусор и категорически запрещено разводить костры. Сейчас на Кубани действует высокая пожароопасность.

Водопады пересохли из-за засухи. Фото: нацпарк Сочи.

Отправиться по маршруту можно каждый день. Он работает для посетителей без выходных с 9:00 до 18:00. Дети до 10 лет могут пойти абсолютно бесплатно. Для пенсионеров свободный вход открыт по вторникам. Кроме того, действуют различные льготы.

- Туристический маршрут в ущелье реки Агуры считается историческим. Его проложили в 1911 году члены горного клуба. Во главе его на тот момент находился инженер Василий Константинов, - сообщили в Сочинском нацпарке.

Уточняется, что длина тропы составляет 2,5 километра.