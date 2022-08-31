Отметки рухнут на 14 градусов. На Краснодарский край обрушится аномальный холод

Резкое понижение температур произойдет уже на выходных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утомленные солнцем кубанцы ждут, когда же погода даст передышку. Ежедневно на всей территории края воздух раскаляется до +34-36 градусов. Август 2022 года отличился даже температурными рекордами - исторический максимум впервые за 84 года побит в Туапсе. От установившегося пекла голова кругом - большинство людей стараются в жару на улицу не выходить. А туристы ищут спасение в море, где температура воды хоть и зашкаливают, но все же позволяет немного охладиться. Но мольбы, похоже, были услышаны - уже на следующей неделе на Краснодарский край обрушится аномальный холод.

- Пока в южных регионах России благодаря антициклону преобладает солнечная и сухая погода. Дневная температура достигает +30-35 градусов, - рассказывают в центре погоды «Фобос». - Но в самом конце рабочей недели здесь скажется влияние грозового фронта, и станет гораздо свежее.

По прогнозам, в воскресенье, 4 сентября, на Кубань обрушатся дожди, которые и собьют сильную жару. Причем отметки рухнут резко и сразу на 10-12 градусов, а местами и на 14 градусов. Так, в Краснодаре 35-градусный зной сменится комфортными значениями - столбики термометров на следующей неделе будут показывать +24-26 градусов. Так что сентябрь радикально стартует с настоящей осени.

Отметим, что похолодание затронет и побережье. В Сочи, Анапе и Геленджике также пройдут ливни с грозами, которые понизят температуру воздуха до 23-25 градусов.

А вот в предгорных районах Кубани отметки в дневные часы снизятся до +20-22 градусов, при этом ночью будет довольно холодно - около +8 градусов.

Тем не менее синоптики спешат успокоить - купаться в море еще можно. Ранее сообщалось, что бархатный сезон на побережье Краснодарского края продлится до октября. Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.