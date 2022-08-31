«Кубань может и похудеть». О чем говорили краснодарцы во время визита Михаила Горбачева в Краснодар

Михаил Горбачев с супругой и руководством Краснодара. Фото: Телеграм-канал blablawoman

Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни, сообщили в Центральной клинической больнице. О смерти первого и единственного президента СССР стало известно вечером 30 августа.

- Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев, - рассказали в ЦКБ.

Горбачева считают самым известным политиком в мире второй половины 20 века. В России к личности первого президента СССР относятся по-разному: кто-то говорит, что он шел на пути демократических преобразований советского строя, другая часть обвиняет в крушении огромной страны.

В 1986 году Михаил Горбачев посетил Краснодар. Уникальные кадры этой встречи хранятся в архиве Гостелерадиофонда. Тогда он был генсеком, а объявленный им курс на перестройку только начался. На Кубань он приехал со своей супругой, которая часто сопровождала мужа в поездках. К тому же у Раисы Максимовны в Краснодаре на улице Морской жили родители – не могла не приехать. На кадрах кинохроники она в элегантном костюме, смотрит, как Горбачев общается с людьми, внимательно его слушает и даже подсказывает супругу, от кого можно выслушать вопрос.

Горбачев встретился с краснодарцами на одной из улиц. Жители города окружили руководителя страны и засыпали вопросами. Среди самых острых – жилищное строительство и отношения с США.

- Что такое Кубань? Это люди, которые живут на этой земле и делают очень много. А ведь живет тут 5 млн человек, - начал встречу Горбачев. - В мире есть десятки государств, которые имеют меньшую численность населения. А уж если взять экономику! Есть и промышленность, и наука, сфера культуры, туризм. Меня вчера поправили, сказали, что здесь не два, а три моря (имеется в виду Краснодарское водохранилище. – Прим. ред.). Это большой край, значит, ему и большие задачи, большие требования. У нас будет сейчас разговор большой такой – спасибо большое за то, что сделали, это мы ценим и видим. Но разговор будет такой, как Кубани прибавить, потому что должна прибавить вся страна. Вот собственно, зачем я приехал.

- Спасибо! – говорят краснодарцы.

Жизнь в землянках и растущий Краснодар

- Что вы хотите сказать? – обращает внимание Горбачев на женщину из толпы.

- Михаил Сергеевич, - выглядывает она. – Нам нужно больше жилья. Мы, коренные краснодарцы, живем в землянках. Дети мои там выросли. И нигде ничего не добьешься. Я в кооперативе стою в очереди 18 лет. Надо увеличить кооперативное строительство.

- Еще что? – спрашивает Горбачев.

- Мы живем 200 метров от Краснодара. У нас ни воды, ни газа, ни дороги подъездной. Уже пять лет не можем ничего добиться. Дети в школу ходят за 3 километра, - рассказывает мужчина.

- Товарищи, вы спокойнее, а то я буду вынужден прекратить беседу и уехать! – обращается Горбачев к людям, которые начинают шуметь. – Ничего же особенного не происходит.

- Я вам скажу так, - продолжает Горбачев. - У нас в стране проблем много накопилось. Вы это знаете. И мы их все решаем. Но две проблемы первоочередные – это жилье и продовольствие. Вы на Кубани проблему с продовольствием так не чувствуете…

- Конечно, - подтверждают из толпы.

- Не чувствуете, что тут говорить. Главная сейчас проблема здесь – как похудеть на Кубани.

- Мы бегаем. Спортом занимаемся, - шутят люди.

- Мы продовольствию и жилью сейчас уделяем большое внимание, - продолжает Горбачев. - Сейчас с производственного строительства забираем 10% на строительство жилья, чтобы эту задачу решить к 2000 году. Что касается Краснодара? Он растет как на дрожжах. Ведь только что в Краснодаре было 400 тысяч человек, уже более 700 тысяч. Все хотят жить в южных городах. Жилищное строительство, развитие коммунального хозяйства, строительство школ не успевает за ростом населения. Принято решение по развитию Краснодара. Сейчас надо наращивать мощности строительной базы и решать эти проблемы. Время нужно.

Америка поддастся?

Горбачев опять прерывается – слишком громко.

- Михаил Сергеевич, а что вы делаете для встречи с Рейганом (в то время президент США. – Прим. ред)?

- По-моему, что касается меня, я все делаю, - говорит Горбачев.

- А вы думаете, он нам поддастся хоть немножко?

- Я не ставлю так задачу, чтобы американское руководство поддалось нам. Мы хотим, чтобы дело было на равных. А они привыкли после войны, когда ослабленными были и мы, и Европа, командовать миром. Вот от этого им надо отвыкать, - считает Горбачев. - Как мы у себя в стране – я в Ставропольском крае работал, 80% русских, но есть 11 тысяч нагайцев, 14 тысяч абзинов, но все мы равны. Иначе нет нашей страны. А почему в мире мы не должны так требовать? Какой бы ни была маленькой страна или народ, все по равному должны жить. Иначе нет мира, нет международных отношений. Второе – нас хотят экономически измотать, чтоб мы не давали пример для всего мира, как строить жизнь, как открывать дорогу рабочему человеку, чтобы интересы народа ставились превыше всего. Советский Союз – главная преграда на пути их милитаристских планов. Но мир нужен всем, и американскому народу в том числе. Мы сильны и будем проводить миролюбивую политику.

Приезжайте в Кремль

Раиса Максимовна помогает мужу. Указывает, что еще кто-то хочет спросить.

- Как добиться разрешения на строительство молодежных жилых комплексов в Краснодаре? – звучит голос с задних рядов.

- Если вы здесь не решите этот вопрос, хотя я поручаю, то приезжайте ко мне, я вас приму, - на полном серьезе говорит Горбачев.

Люди смеются, Горбачев заканчивает встречу.

- Чтобы со всеми побеседовать, я в Краснодаре должен находиться год, - шутит Горбачев.

- Мы очень рады, что вы к нам приехали. Большое спасибо! – кричат краснодарцы.

Слышатся аплодисменты, Михаил Горбачев уезжает вместе с женой.