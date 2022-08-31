В Краснодаре Музыкальный театр выпустит «Иоланту», а Молодежный театр – «Войну и мир»

Первая половина сезона в театрах Краснодара обещает сразу несколько интригующих премьер. Фото: Архив "КП"

Большинство государственных театров Краснодара уже открыли новый сезон 2022/2023 и готовы удивлять зрителя новыми постановками. Подробно рассказываем, какие премьеры и когда смотреть.

Первую премьеру сезона Краснодарский академический театр драмы имени Максима Горького выпустит уже 15-18 сентября: микротрагикомедию «Космос» про встречу космонавта с его школьной любовью по пьесе современного драматурга Алексея Житковского ставит главный режиссер театра Арсений Фогелев. На большой сцене 14-16 октября пройдет премьера спектакля «Двойник» Федора Достоевского в постановке приглашенного режиссера Ярослава Рахманина. В декабре труппа выпустит сразу два новых постановки: «Двенадцать стульев» по Илье Ильфу и Евгению Петрову в постановке москвича Георгия Цнобиладзе и сказку о приключениях Буратино в постановке Арсения Фогелева, которым откроет новогоднюю кампанию.

Театр драмы покажет "Космос" и "Двенадцать стульев". Фото: сайт театра.

– Уже 22-23 октября мы ждем зрителей на премьеру оперы «Иоланта» Петра Чайковского: над нею работают приглашенные постановщики – дирижер Антон Гришанин, режиссер и художник Андрей Сергеев. К последней опере Чайковского театр обращается во второй раз: почти десять лет назад под названием «Дочь короля Рене» ее ставил на нашей сцене Роман Виктюк, – рассказали «КП»-Кубань» в Музыкальном театре.

Музыкальный театр вновь обращается к "Иоланте" Чайковского. Фото: сайт театра.

Также Музыкальный театр выпустит два детских спектакля. 2 ноября состоится премьера музыкальной сказки «Петя и Волк» Сергея Прокофьева: московский режиссер Николай Панин и главный дирижер театра Юрий Богатырев включили во второе действие «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса. А в декабре к новогодней кампании юных зрителей ждет мюзикл «Маша и Витя против «Диких гитар» Геннадия Гладкова в постановке главного режиссера Александра Мацко и дирижера Дениса Ивенского.

– 29-30 октября наш театр представит премьеру спектакля «Чуковский и все-все-все» к 140-летию советского сказочника: его ставит режиссер Сюзанна Акопджанян и главный художник театра Олеся Смахтина, – отметил главный режиссер и художественный руководитель Театра защитника Отечества Александр Николаев. – В декабре мы выпустим детскую сказку для самых маленьких по пьесе «Лунный принц» Евгении Волк. Вместе со мной над ней в качестве художника по костюмам работает Олеся Смахтина, а как художник-постановщик – Татьяна Баранова из Музыкального театра. Музыку к этому спектаклю пишет известный кубанский театральный композитор Валентин Демин.

Первую премьеру Театр защитников Отечества посвятит юбилею Чуковского. Фото: сайт театра.

Краснодарский краевой театр кукол готовит к 85-летию Краснодарского края премьеру праздничной интермедии «Как казак счастье искал», которая будет предварять спектакль «Кубанские балачки». Она поставлена режиссером спектакля Павлом Романычевым, художником Олесей Смахтиной и хореографом Анастасией Плотниковой на музыку композитора Игоря Суханова. В конце сентября театр ждут гастроли в Кабардинке, а в декабре кукольники представят первую после долгого перерыва премьеру спектакля для взрослых зрителей – им станет «Дон Кихот» по мотивам романа Мигеля Сервантеса от московской постановочной группы: режиссера Валерия Баджи и художника Амира Ержанова.

15 и 16 октября на сцене Дворца искусств «Премьера» зрителям впервые представят шоу в жанре музыкальной пародии «Формула любви» – продолжение проекта «Симфония Голливуда», в котором звучала музыка из американских блокбастеров, но с музыкой из советских и российских фильмов. В шоу режиссера и хореографа Александра Мацко и главного дирижера Кубанского симфонического оркестра Дениса Ивенского заняты все коллективы городского творческого объединения «Премьера»: Музыкальный шоу-театр «Премьера», Новый театр кукол, ансамбль «Родник», Молодежный театр. Затем в декабре дворец пригласит детвору на премьеру зимней сказки «Новогодняя фантазия».

Новый театр кукол открывает сезон премьерой сказки про волка и козлят. Фото: сайт театра.

Новый театр кукол начнет сезон премьерным спектаклем «Волк и семеро козлят» в постановке столичного режиссера театра и кино Кристине Квитко и двух краснодарок: художника-постановщика Дарьи Бохановой и художника по куклам Валерии Штацкой. Затем театр отправится на V Большой Детский фестиваль в Москву, где покажет спектакль «Сказки Гримм».

В Молодежке красноярцы поставят "Войну и мир" Толстого. Фото: соцсети театра.

Артисты Молодежного театра не только будут весь сезон читать сказки с камерным «Премьер-оркестром» Даниила Червякова на сцене Муниципального концертного зала: этот цикл 19 сентября откроет «Теремок». Уже в ноябре в Молодежке пройдет премьера «Войны и мира» Льва Толстого от команды постановщиков из Красноярского ТЮЗа: режиссера Александра Плотникова и художника Константина Соловьева.