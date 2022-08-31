Бывшего замглавы Апшеронского района Кубани осудили за 200-тысячную взятку сотруднику ФСБ

Самвел Мелконян полностью признал вину Фото: пресс-служба администрации Апшеронского района

На Кубани вынесли приговор бывшему заместителю главы Апшеронского района. Экс-чиновнику назначили 1 миллион рублей штрафа, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В апреле 2022 года замглавы муниципалитета Самвел Мелконян пришел на допрос в отделение краевого УФСБ в Горячем Ключе. Тогда чиновник предложил сотруднику ведомства взятку в 200 тысяч рублей для прекращения оперативно-розыскных мероприятий.

- За деньги он планировал скрыть факт противоправной деятельности, в результате которой причинен особо крупный ущерб бюджету, - ранее сообщали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сотрудник ФСБ согласился, при этом сообщив о предложении чиновника в СК региона. В мае экс-заместителя главы Апшеронского района задержали во время передачи взятки. Самвел Мелконян признал вину и во всем раскаялся.

- Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 1 000 000 рублей штрафа с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных предприятиях, учреждениях и организациях и должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с выполнением властных полномочий, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 5 лет, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор вступил в законную силу.

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