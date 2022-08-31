Школьник из Краснодара стал победителем международной олимпиады по математике

Вова Огинский защитил честь Краснодарского края на международной олимпиаде. Фото: Телеграм-канал Анны Миньковой

Сложные задачки и уравнения Вова Огинский щелкает как орехи. Свои способности к математике мальчик обнаружил еще в 6-м классе. Тогда он впервые стал победителем муниципального этапа олимпиады и решил задания для 7-го класса. После этого он опять опередил школьную программу. Когда Вова перешел в 7-й класс, то соревновался в математике наряду с девятиклассниками и стал призером регионального этапа. Кроме уроков по математике, Вова ходит в частный математический центр.

Но краснодарский школьник не хотел останавливаться на достигнутом. Он попробовал свои силы на международном уровне и получил золотую медаль на международной олимпиаде по математике IMC 2022 среди учеников из 40 стран. Она прошла в Индонезии.

- Это самое престижное состязание по математике для учащихся до 15 лет. В нем участвуют школьники из 40 стран мира. В списке победителей – участники из Китая, Кореи, Малайзии, Таиланда, Тайваня и США, - рассказала в своем Телеграм-канале вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Заместитель главы региона поздравила Вову с победой и пожелала успехов в дальнейшем.