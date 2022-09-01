В Новороссийске меняют портрет старушки на авто и отдают правительственный телефон

Вот такой "правительственный телефон" можно найти на интернет-барахолке. Фото: сайт объявлений.

На странице популярного интернет-сервиса бесплатных объявлений в Новороссийске сейчас к обмену на недвижимость или автомобиль предлагается картина известного художника, а правительственный телефон продают всего за шесть тысяч рублей.

Автор объявления «Работа известного художника 1988 года» предлагает обменять портрет пожилой женщины размером с альбомный лист, написанный кубанским живописцем Григорием Кравченко, «на автомобиль или недвижимость». Либо работу можно приобрести за один миллион рублей.

Эту картину меняют на автомобиль или недвижимость. Фото: сайт объявлений.

Примечательно, что на обороте этюда находится дарственная надпись художника: согласно ей, портрет старушки подарен одному из районных кубанских музеев.

На электронной доске объявлений размещен и другой лот: «Правительственный телефон в хорошем состоянии». Аппарат 1970-х годов продают всего за шесть тысяч рублей.

Недавно через этот же ресурс в Новороссийске был продан еще один необычный лот: деревянные резные панели из Интерклуба – центра досуга для моряков иностранных судов, которые заходят в порт города-героя.

Раритетное панно уже нашло владельца. Фото: сайт объявлений.

На четырех деревянных панно площадью 40 квадратных метров, длиною одиннадцать метров и высотой четыре метра изображены играющие в мяч юноши и девушки. Авторскую работу неизвестных мастеров декоративно-прикладного искусства в объявлении, выставленном в начале июня, владелец оценил сначала в 350 тысяч рублей, затем снизил цену до 200 тысяч.

В объявлении продавец так описывал лот: «Кусочек истории города Новороссийска. Такого уже точно не найти. Резьба по дереву. Настоящий антиквариат». Цену, за которую панно было куплено, он не назвал.

Деревянные панели видели моряков со всего мира. Фото: сайт объявлений.

– Звонков по объявлению было немного. Интересовались преимущественно коллекционеры, – рассказал продавец «КП»-Кубань». – В итоге панно нашло владельца: насколько я понял, он приобрел его, чтобы использовать в оформлении интерьера какого-то общественного места: ресторана или кафе.