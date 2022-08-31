«Пандемийный вал и дистанционное обучение не вернутся». Министр образования Кубани рассказала, как пройдет новый учебный год

Елена Воробьева в студии радио КП - Краснодар Фото: Сергей НАДЕЖДИН

80 тысяч первоклассников впервые сядут за школьные парты в День знаний на Кубани. Причем некоторые – за новые. Только в Краснодаре 1 сентября распахнут двери сразу четыре школы. Одну из них – в станице Старокорсунской – посетит министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Елена Воробьева. Накануне Дня знаний она стала гостем радио «КП» – Краснодар», подвела итоги прошлого года и рассказала о планах на будущее.

- В каждой из школ будет представитель министерства. Впервые за годы в крае открывается восемь учебных заведений, – отметила Елена Воробьева. – Я планирую пойти в небольшую, сельскую школу, где пристройка на 250 мест – это событие за многие годы. Посмотрю и старый корпус, и новый. Главное же – не здания, которые нам отдают строители. Важно то, чем мы, педагоги, их наполним. Хотелось бы поздравить всех с 1 сентября. Это не только День знаний, но и день, который объединяет разные поколения.

Елена Воробьева рассказала, как изменится учебный процесс в школах Кубани Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- Что бы вы рассказали первоклассникам?

- Я бы отметила, что через первые уроки мы с родителями начнем воспитывать детей, прививать им гордость, знание красот и особенностей края и страны. Чтобы они становились патриотами.

- Вы приехали в Краснодарский край из Екатеринбурга. Что запало в душу на Кубани?

- Это громко сказано. Я из семьи военнослужащих. Был дан приказ. И так случилось, что почти 30 лет я живу на Кубани. Работала учителем. И прошла путь от учителя до министра образования. С детства мне прививали, что мы живем в великой стране. Это самое главное. Понимание величия, мощи, необъятности простора и удивительного богатства людьми. Я побывала в разных регионах России, работала за рубежом. И поняла, что самым главным в системе образования является человек. В нашем случае – дети и учителя. Педагоги должны быть рядом, всегда помогать и поддерживать. Во время обучения в школе дети должны понять главное – мы счастливые люди и должны созидать. Только такие люди могут воспитывать себе подобных. Я хочу поблагодарить наших учителей, которые умеют делать каждый урок для ребенка открытием.

- Чем новый учебный год на Кубани будет отличаться от предыдущих?

- Будет обновление федерального стандарта. Он коснется большой части наших школьников – 158 тысяч детей. Это ученики первых и пятых классов. Еще из нововведений - открытие школьных театров. Создание детского сообщества, литературная классика – это важно. Наряду с ними, появятся и спортивные секции. Это многообразие деятельности для ребенка. Он должен определиться, кем он хочет быть.

Каждую неделю в школах будут поднимать флаг России.

- Пандемия коронавируса никуда не ушла. Она продолжается. Родителей интересует: вернется ли дистанционное обучение?

- Тот пандемийный вал, которые мы пережили, не вернется. Мы надеемся и делаем все для этого. Но хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они не отправляли детей с температурой, болезнью в школу. В школах работают циркуляторы, пока нет масочного режима.

В прошлом году, несмотря на коронавирус, нам удалось не закрыть ни одну школу на особый режим. Да, уходили классы на удаленку, болели дети, но мы это пережили.

Дистанционное образование – это экстренная мера. Мы понимаем, что такого формата не будет. Да, если ребенок болеет, ему предлагается самостоятельно изучать курс. Но это частный случай.

Министр всегда готова к открытому диалогу Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- Насколько себя оправдал дистанционный формат обучения?

- Ребенок прочтет учебник, выучит определенные параграфы, но возникает вопрос о влиянии учителя. Уже давно источником знаний стали интернет, энциклопедии в Сети, образовательные сайты. И учитель стал навигатором в этой системе. Можно выучить все даты и знать хронологию событий, но не понимать вклад лидеров. Структура предполагает встречу двух людей: детского ученического коллектива и педагога. Он знает, как организовать процесс и помочь ребенку.

- Если в классе, в школе или в группе в детском саду у ребенка выявят коронавирус, кто уйдет на удаленку?

- Либо класс, либо группа. Это индивидуально. Например, заболел работник пищевого блока. Тогда на время меняется питание, а дети, сдавшие тесты, продолжают ходить, если у них все в порядке. Заболел один ребенок – все остальные в карантинном формате продолжают обучение. Мы забыли уже, что в наше время дети болели и ветрянкой, и не только. Тогда разобщали коллектив. Был инкубационный период. Группа не встречалась.

Елена Воробьева ответила на самые волнующие горожан вопросы Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- Уровень внимания к школам в больших и маленьких городах Краснодарского края отличается?

- Есть разные образовательные организации, школы, где учатся девять человек. Они находятся в небольшой станице, где все друг друга знают. Появление незнакомого лица на улице здесь вызывает вопрос: кто он, зачем приехал? Есть школы, где учатся семь тысяч человек. Они находятся в разных зданиях. Там другая мера защищенности. Это несколько входов, начальная, старшая школы. У каждой организации есть паспорта безопасности. Они согласованы со всеми службами. И там описано, как защищается объект, какого уровня.

У нас два района в течение года имели желтый уровень террористической опасности. Но он действовал небольшое время. На месте работали специалисты с нашими коллегами. И новый год учащиеся этих районов начнут в очном формате.

- Ученикам кубанских школ начнут преподавать финансовую грамотность. Расскажите, для чего это нужно?

- Ученики узнают, как возникли деньги, как происходит их обмен. Каждый человек должен уметь распоряжаться финансами. Молодежь по-разному относится к деньгам, иногда легкомысленно. И эта грамотность направлена на управление жизнью, финансовыми потоками.

Это такой модуль, профильные уроки. Они будут близки к математике и обществознанию. Это интересный курс. Учителям прошли специальное обучение. И наша задача – помочь преодолеть страхи и научить грамотно управлять своим и семейным бюджетом.

- Также 1 сентября начинают работу кубанские вузы. Как прошла вступительная кампания, довольны ли результатами ЕГЭ?

- Ребята хорошо сдали экзамены. Есть небольшая динамика по ряду предметов. В этом году у нас был даже 300-балльник, один из 16 в России. Ребенок из Белоглинского района. Причем он набрал даже не 300, а 394 балла. Три предмета сдал на 100, а обществознание – на 94. Расстроился. Парень признался, что даже не занимался с репетиторами.

У нас поступает почти 130 тысяч детей в систему СПО (Среднего профессионального образования). Также активно работали с детьми вузы. Сейчас идет завершающая стадия, заключаются договоры на коммерческие дисциплины.

Елена Воробьева заявил, что дистанционное образование осталось в прошлом Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- Учитель, чей ученик получает 100 баллов, получает от государства компенсацию 100 тысяч рублей. Но справедливо ли, если школьник ходил к репетитору?

- Мы не просто смотрим, что ребенок учится в 11-м классе в определенной школе. Мы запрашиваем анкету ребенка, спрашиваем, кто помог ему подготовиться. И большая часть детей пишут: учитель. Как правило, это вклад учителей системы дополнительного образования.

Если это частный репетитор, то мы исходим из простой логики. Он свою зарплату уже получил. Если ребенок подтверждает, что это вклад школьного учителя, то педагог получает премию от государства.

- Уже известно, что в школы и вузы Кубани поступят дети из ЛНР и ДНР.

- Мы знаем, что есть определенная тревожность родителей. Они думают, что это толпы детей, но нет. Из ЛНР и ДНР поступило до двух тысяч обучающихся. Сопоставьте: у нас только школьников 760 тысяч, 130 – поступающих в СПО и так далее.

На общем фоне это небольшое число. Это семьи, которые переехали, осели, начали работать. Как правило, это беженцы. Развенчаю мнение: многие не остаются в крае, а возвращаются назад. Там у людей жилье, квартиры, все.

В вузы Кубани поступило около 230 человек из ДНР и ЛНР. Для них есть федеральная, дополнительная квота. Это никак не сказывается на местных ребятах.

- Учителям Сочи компенсируют 15 тысяч рублей на аренду жилья. Как появилась эта инициатива и планируется ли подобное в других районах края?

- Помимо мер поддержки федерального и краевого уровня, муниципалитет вводит дополнительные средства. Они есть в десяти районах Кубани. Это не только компенсация за съем жилья. Но Сочи хотелось бы похвалить за зеркальные меры поддержки. Край дает учителям 100 тысяч, они – еще 50. Город поддерживает учителей, решает кадровые проблемы. Общий объем инвестиций в этот комплекс составляет около 100 миллионов рублей.

Так же делают и другие районы. Там суммы меньше, но они соответствуют стоимости аренды жилья. Чтобы привлечь педагогов, есть комплекс мер. Например, федеральный конкурс - земский учитель. Переехавшему в сельскую местность педагогу дается миллион. Но для этого нужно пройти конкурс и отработать минимум пять лет на новом месте. Мы признательны главам городов и районов, которые эту политику проводят и думают о сбережении и поддержке учителей у себя в районе.