Александр Буйнов обратился в больницу.

Александр Буйнов не может ходить из-за диких болей. Певец находится в больнице, откуда снимает пугающие видео. Об этом сообщала «КП» - Кубань».

Артист показал, как его везут на каталке в медицинских маске, халате и шапочке. После болезненной процедуры певец не в состоянии дойти до палаты самостоятельно. В этом ему помогают врачи медицинского учреждения.

Александру Буйнову пришлось обратиться в больницу. Терпеть нарастающую боль было уже невозможно. Чтобы избавить артиста от мучений, ему сделали блокаду позвоночника. Благодаря болезненному уколу певцу стало легче. Препарат притупил боль в спине.

- Спасибо гениальным врачам Московского спинального центра. Полетел на работу в Сочи! Отлично все, шикарно, - рассказал исполнитель хита «Пустой бамбук».

Видео сильно испугало поклонников артиста. Ведь на нем видно, как изможденный певец лежит на каталке. Все же, в этом году Александру Буйнову исполнилось 72 года и это не первый случай, когда он жалуется на здоровье.

В начале года артист уже лежал в больнице с переломом руки. Тогда он неудачно упал с лестницы. К счастью, в этот страшный момент рядом находились любящие люди. Первую помощь певцу оказала супруга Алена. Она закрепила конечность на самодельной лангете. Постоянный гипс наложили уже врачи гипс.

Также два года назад вокалисту удалили желчный пузырь, он очень похудел после операции и долго восстанавливался. Кроме того, в прошлом Буйнов лечился от онкологии.

В 2011 году врачи диагностировали у певца рак предстательной железы. Страшный диагноз не стал приговором. Благодаря лечению и поддержке жены, с которой они вместе больше 30 лет, ему удалось преодолеть недуг.

По словам Александра, он очень любит жизнь. Именно поэтому артист не думает о плохом во время болезни и концентрируется только на позитивных мыслях.