Правозащитник Александр Брод высоко оценил готовность Сочи к предстоящим выборам ЗСК

Александр Брод прибыл в Сочи.

Круглый стол с представителями Общественной палаты города Сочи провел член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Он прибыл на курорт в рамках рабочего визита в преддверии выборов.

Участники обсудили роль общественного контроля в ходе выборов, вопросы организации и подготовки избирательной кампании, нововведения в избирательном законодательстве, а также обеспечение доступности голосования для людей с ограниченными возможностями здоровья, организацию взаимодействия по пресечению распространения недостоверной информации.

Важным направлениеми развития избирательного законодательства в текущем году стали упрощение и оптимизация процедур, инструментов и механизмов организации выборов, расширение способов применения института наблюдения на выборах.

В Сочи готовятся к выборам депутатов ЗСК.

В ходе рабочего визита правозащитник посетил один из крупнейших избирательных участков, расположенный в Музее истории Сочи.

- Администрацией города проведена серьезная работа по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий. На сегодняшний день все участки в городе Сочи обследованы и отвечают всем мерам безопасности. Администрация обеспечила их всем необходимым оборудованием, включая видеокамеры и видеофиксаторы, что является серьезным показателем обеспечения прозрачности выборов. Большое внимание мэрия города уделяет доступности избирательных участков для людей с ограниченными возможностями здоровья. 224 избирательных участка оборудованы для голосования маломобильных граждан. На участках есть необходимые средства индивидуальной защиты. Большое внимание уделяется вопросам информирования избирателей, - эти и многие другие факторы свидетельствуют об ответственном отношении власти к избирателям , - подчеркнул Александр Брод.

Наряду с этим, он отметил высокую степень готовности общественных наблюдателей, среди которых присутствуют также и представители ТОС.

- Мы со стороны ассоциации «Независимый общественный мониторинг будем находиться в постоянном контакте с Общественной палатой края, города, будем получать информацию с участков, — отметил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Также правозащитник встретился с сочинской молодежью и волонтерами. Встреча прошла в Доме молодежи, созданном по инициативе главы города Алексея Копайгородского. Александр Брод рассказал о том, как стать наблюдателем на выборах, ответил на вопросы, касающиеся организации выборного процесса. На данный момент для мониторинга и контроля за избирательной кампанией Общественной Палатой Сочи подготовлено порядка 500 наблюдателей.

Подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва на территории города Сочи осуществляют 4 территориальные и 244 участковые избирательные комиссии. В составы участковых избирательных комиссий назначено 2712 членов комиссий с правом решающего голоса. Около 500 членов УИК – это молодые люди до 35 лет.

- Законодательство о выборах одно из самых динамично развивающихся, с каждым избирательным циклом в избирательный процесс внедряются современные компьютерные технологии, появляются новые требования и к организаторам выборов. Например, с помощью сервиса «Мобильный избиратель» можно проголосовать по месту нахождения в день выборов. Именно поэтому обучение, повышение профессионального уровня кадров избирательных комиссий города Сочи является одним из приоритетных направлений в работе территориальных и городской избирательных комиссий. В процессе обучения применяются программы и методические пособия, разработанные Центральной избирательной комиссией России и избирательной комиссией Краснодарского края.

В период с 10 августа по 31 августа на территории города Сочи состоялось около 30 семинаров, — рассказала председатель избирательной комиссии города Сочи Валентина Ткачева. Голосование на выборах краевого парламента проводится в течение трех дней — 9, 10 и 11 сентября. Все избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 часов.