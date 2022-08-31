В ДТП погибли 30-летний мужчина и его новорожденный сын Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

На Кубани виновника смертельного ДТП, в котором погиб младенец, заключили под стражу. Мужчину подозревают в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть двух людей.

По версии следствия, житель Красноармейского района 29 августа был пьян. Он сел за руль Lada Priora и ехал по дороге в Славянском районе. 29-летний мужчина выехал на «встречку» и врезался в автомобиль ВАЗ-2109. В машине ехала семья из четырех человек, сразу после выписки из роддома.

- В результате ДТП водитель ВАЗ-2109 и его новорожденный сын от полученных травм скончались на месте. Супруга погибшего и 6-летняя девочка доставлены в лечебное учреждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Всего в аварии пострадали четыре человека. Также травмы получили водитель и пассажир Lada Priora. Их тоже госпитализировали.

Заключить подозреваемого под стражу было необходимо для того, чтобы полностью исключить его контакт с потерпевшими и свидетелями. Кроме того, это нужно было сделать, чтобы мужчина не смог скрыться от органов суда и следствия.

- Рассмотрев материалы, суд принял решение об удовлетворении ходатайства. Он избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца - до 29 октября 2022 года, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

На данный момент по уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий. Они направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что СК возбудил уголовное дело после гибели отца и его новорожденного сына в ДТП на Кубани.